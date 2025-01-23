Ротенберг рассказал о дважды терявшем сознание во время игры капитане СКА
Капитан СКА Александр Никишин во время матча с ярославским «Локомотивом» дважды терял сознание из-за сотрясения мозга, заявил главный тренер петербургского клуба КХЛ Роман Ротенберг. Слова тренера приводит «Матч ТВ».
СКА 21 января победил «Локомотив» со счетом 5:2. В четверг, 23 января, клуб сообщил, что Никишин внесен в список травмированных из-за сотрясения.
«Вот сегодня утром Александр Никишин пришел и почувствовал себя так, что не сможет сегодня сыграть. Доктора с ним поработали, и было видно, что он получил серьезную травму, даже дважды потерял сознание во время игры — когда он упал на лед и на лавке», — сказал Ротенберг.
По словам тренера, Никишин продолжил матч с «Локомотивом», потому что сам этого хотел.
Никишин получил травму в столкновении с форвардом ярославской команды Максимом Шалуновым, которого КХЛ оштрафовала за неправильную атаку.
«Локомотив» возглавляет Западную конференцию, СКА занимает шестое место.
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