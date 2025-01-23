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Ротенберг рассказал о дважды терявшем сознание во время игры капитане СКА

Ротенберг: капитан СКА Никишин дважды терял сознание в матче с лидером КХЛ
СКА 21 января победил «Локомотив» со счетом 5:2. Во время матча капитан петербуржцев Никишин получил травму в столкновении с соперником, но продолжил встречу, а через день не смог тренироваться из-за ухудшения самочувствия
Александр Никишин
Александр Никишин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Капитан СКА Александр Никишин во время матча с ярославским «Локомотивом» дважды терял сознание из-за сотрясения мозга, заявил главный тренер петербургского клуба КХЛ Роман Ротенберг. Слова тренера приводит «Матч ТВ».

СКА 21 января победил «Локомотив» со счетом 5:2. В четверг, 23 января, клуб сообщил, что Никишин внесен в список травмированных из-за сотрясения.

«Вот сегодня утром Александр Никишин пришел и почувствовал себя так, что не сможет сегодня сыграть. Доктора с ним поработали, и было видно, что он получил серьезную травму, даже дважды потерял сознание во время игры — когда он упал на лед и на лавке», — сказал Ротенберг.

По словам тренера, Никишин продолжил матч с «Локомотивом», потому что сам этого хотел.

Хоккеист команды Ротенберга получил сотрясение мозга
Спорт
Александр Никишин

Никишин получил травму в столкновении с форвардом ярославской команды Максимом Шалуновым, которого КХЛ оштрафовала за неправильную атаку.

«Локомотив» возглавляет Западную конференцию, СКА занимает шестое место.

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Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК СКА Санкт-Петербург Александр Никишин
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