Карлсен проиграл 14-летнему российскому шахматисту на онлайн-турнире

Шестнадцатый чемпион мира уступил в одной из партий «Титульного вторника» Давиду Ахмедову

Магнус Карлсен (Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

Шестнадцатый чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен уступил 14-летнему россиянину Давиду Ахмедову на онлайн-турнире «Титульный вторник».

Партия завершилась на 56-м ходу, норвежец играл черными фигурами.

«Титульный вторник» — еженедельный онлайн-турнир, который проходит на платформе сhess.com (заблокирована в России в апреле 2022 года по требованию Генпрокуратуры). В нем могут принимать участие только игроки с международными званиями. Они играют в блиц, турнир проходит по швейцарской системе.

Карлсен набрал 8,5 очка в 11 турах и занял 22-е место. Победил представляющий Францию Алиреза Фирузджа (10,5). Ахмедов занял 84-е место (7).

Ахмедов обладает званием мастера FIDE, его рейтинг составляет 2368. У лидера рейтинга FIDE Карлсена — 2831. 34-летний норвежец был чемпионом мира до 2022 года, когда отказался защищать свой титул в матче против россиянина Яна Непомнящего. Чемпионат мира по блицу он выигрывал восемь раз.