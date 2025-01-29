Карлсен проиграл 14-летнему российскому шахматисту на онлайн-турнире
Шестнадцатый чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен уступил 14-летнему россиянину Давиду Ахмедову на онлайн-турнире «Титульный вторник».
Партия завершилась на 56-м ходу, норвежец играл черными фигурами.
«Титульный вторник» — еженедельный онлайн-турнир, который проходит на платформе сhess.com (заблокирована в России в апреле 2022 года по требованию Генпрокуратуры). В нем могут принимать участие только игроки с международными званиями. Они играют в блиц, турнир проходит по швейцарской системе.
Карлсен набрал 8,5 очка в 11 турах и занял 22-е место. Победил представляющий Францию Алиреза Фирузджа (10,5). Ахмедов занял 84-е место (7).
Ахмедов обладает званием мастера FIDE, его рейтинг составляет 2368. У лидера рейтинга FIDE Карлсена — 2831. 34-летний норвежец был чемпионом мира до 2022 года, когда отказался защищать свой титул в матче против россиянина Яна Непомнящего. Чемпионат мира по блицу он выигрывал восемь раз.
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