Экс-футболист «Челси» рассказал о злости Абрамовича из-за продажи клуба

Российский бизнесмен все еще переживает из-за продажи клуба, который был для него «как ребенок», рассказал Джон Оби Микел

Роман Абрамович (Фото: imago sportfotodienst / Global look press)

Бизнесмен Роман Абрамович до сих пор испытывает разочарование из-за вынужденной продажи «Челси», заявил бывший полузащитник лондонской команды Джон Оби Микел в подкасте The Obi One Podcast.

Он отметил, что, по словам близких к Абрамовичу людей, российский бизнесмен все еще переживает из-за утраты клуба, который был для него «как ребенок».

«Я разговаривал с людьми, близкими к нему. Ему все еще больно, он все еще злится из-за того, что ему пришлось продать клуб. Потому что он лишился ребенка. «Челси» был его ребенком. Он заботился о клубе, о болельщиках, об игроках», — сказал Оби Микел.

Футболист заявил, что скептически относится к новым американским владельцам клуба компании BlueCo, отметив, что если кто-то называет футбол «соккером», то он не хочет с ними разговаривать, поскольку считает, что такие люди не разбираются в игре. «Но Роман был тем парнем, который тратил так много денег, привозил лучших, всегда следил за тем, чтобы мы были на вершине, каждый год мы выигрывали трофеи и соревновались», — добавил Микел.

Бизнесмен приобрел «Челси» в 2003 году и владел клубом до 2022 года, когда был вынужден продать его из-за введенных против него санкций. За время его руководства «Челси» пять раз становился чемпионом Англии, пять раз выигрывал Кубок Англии, трижды — Кубок английской лиги, а также по два раза побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Оби Микел выступал за «Челси» с 2006 по 2016 год, проведя с командой 372 матча и завоевав все престижные клубные титулы, включая Лигу чемпионов.