Россиянка Калинская вышла в четвертьфинал турнира WTA в Сингапуре

Российская теннисистка, занимающая 18-е место в мировом рейтинге, победила швейцарку Симону Вальтерт

Анна Калинская (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Российская теннисистка Анна Калинская вышла в 1/4 финала турнира WTA в Сингапуре.

Во втором круге 26-летняя россиянка, посеянная на турнире под первым номером, победила швейцарку Симону Вальтерт, 179-ю ракетку мира, со счетом 6:2, 7:6 (7:3).

Ее следующей соперницей станет Мананчая Савангкаев из Таиланда (132-й номер рейтинга WTA).

Калинская ранее в нынешнем сезоне пропустила Australian Open из-за травмы. Она занимает 18-е место в мировом рейтинге (четвертая из россиянок).

В прошлом сезоне она впервые в карьере вышла в финал турнира категории WTA-1000 (в Дубае), дошла до своего первого в карьере четвертьфинала на турнире «Большого шлема» (Australian Open), выиграла семь из девяти матчей с теннисистками из топ-10. На счету теннисистки нет побед на турнирах под эгидой WTA.

Турнир в Сингапуре завершится 2 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $275 тыс.