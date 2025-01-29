 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Россиянка Калинская вышла в четвертьфинал турнира WTA в Сингапуре

Российская теннисистка, занимающая 18-е место в мировом рейтинге, победила швейцарку Симону Вальтерт
Анна Калинская
Анна Калинская (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Российская теннисистка Анна Калинская вышла в 1/4 финала турнира WTA в Сингапуре.

Во втором круге 26-летняя россиянка, посеянная на турнире под первым номером, победила швейцарку Симону Вальтерт, 179-ю ракетку мира, со счетом 6:2, 7:6 (7:3).

Ее следующей соперницей станет Мананчая Савангкаев из Таиланда (132-й номер рейтинга WTA).

The Sun опубликовала фото Анны Курниковой в инвалидном кресле
Спорт
Фото:The Sun

Калинская ранее в нынешнем сезоне пропустила Australian Open из-за травмы. Она занимает 18-е место в мировом рейтинге (четвертая из россиянок).

В прошлом сезоне она впервые в карьере вышла в финал турнира категории WTA-1000 (в Дубае), дошла до своего первого в карьере четвертьфинала на турнире «Большого шлема» (Australian Open), выиграла семь из девяти матчей с теннисистками из топ-10. На счету теннисистки нет побед на турнирах под эгидой WTA.

Турнир в Сингапуре завершится 2 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $275 тыс.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Требования российских телеканалов к Google превысили ₽1,8 дуодециллиона

Шольц рассказал, что «взбешен» Илоном Маском

Почему Трамп отрекся от глобального соглашения по налогам

Порошковое и пакетированное вино. Разоблачение главных мифов о вине

Названы города России, где снизились цены на новостройки

Производство пива в России выросло более чем на 10%

Евросоюз хочет запретить поставки в Россию игровых приставок. Комментарий эксперта

Россиян стали на треть чаще приглашать работать в другие страны

Суд арестовал акции одного из крупнейших золотодобытчиков России

Как физическая активность влияет на пожилых людей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис WTA Анна Калинская
Материалы по теме
Российская теннисистка проиграла украинке Свитолиной на Australian Open
Спорт
Теннисист рассказал, как потерял сознание перед матчем на Australian Open
Спорт
Российская теннисистка Калинская снялась с Australian Open
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 101,6 (-1,15) Инвестиции, 28 янв, 18:43 Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 97,97 (+0,83) Инвестиции, 28 янв, 18:43
СК показал кадры с места убийства лесничих в Калужской областиОбщество, 16:04
В Петербурге силовики провели обыски в здании УФАС по делу о госзакупкахПолитика, 15:56
В Израиле умер один из первых футбольных агентов СССР Яков ГершензонСпорт, 15:51
Глава Иркутской области призвал ужесточить ограничение майнинга в регионеКрипто, 15:50
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 15:50
Пенсионный фонд Норвегии заработал почти $222 млрд прибыли в 2024 годуИнвестиции, 15:47
Глава Приднестровья рассказал о кредите от России на покупку газаПолитика, 15:41
Скидка 55% на подписку РБК Pro
Успейте оформить годовой доступ до 29 января
Купить со скидкой
Как справиться с облысением и как устроена трансплантация волосРБК и GGmed, 15:40
Генпрокуратура признала нежелательным «Реестр ущерба Украине»Политика, 15:39
За этими 4 трендами менеджмента стоит следить в 2025 году — Fast CompanyPro, 15:36
Морозы и снегопады вернутся в Москву в первые дни февраляОбщество, 15:36
В РФС отреагировали на задержание бывшего вице-президента организацииСпорт, 15:36
В Калифорнии предупредили о «разрушительном влиянии» Трампа на винодельниВино, 15:35
Сальдо рассказал о попытках ВСУ высадиться на Тендровской косеПолитика, 15:34