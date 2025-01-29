Россиянка Калинская вышла в четвертьфинал турнира WTA в Сингапуре
Российская теннисистка Анна Калинская вышла в 1/4 финала турнира WTA в Сингапуре.
Во втором круге 26-летняя россиянка, посеянная на турнире под первым номером, победила швейцарку Симону Вальтерт, 179-ю ракетку мира, со счетом 6:2, 7:6 (7:3).
Ее следующей соперницей станет Мананчая Савангкаев из Таиланда (132-й номер рейтинга WTA).
Калинская ранее в нынешнем сезоне пропустила Australian Open из-за травмы. Она занимает 18-е место в мировом рейтинге (четвертая из россиянок).
В прошлом сезоне она впервые в карьере вышла в финал турнира категории WTA-1000 (в Дубае), дошла до своего первого в карьере четвертьфинала на турнире «Большого шлема» (Australian Open), выиграла семь из девяти матчей с теннисистками из топ-10. На счету теннисистки нет побед на турнирах под эгидой WTA.
Турнир в Сингапуре завершится 2 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $275 тыс.
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