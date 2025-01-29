The Sun опубликовала фото Анны Курниковой в инвалидном кресле

Бывшая российская теннисистка появилась на публике впервые за два года, ее заметили у торгового центра Бэл-Харбор в Майами. 43-летняя Курникова была в инвалидном кресле с ортопедическим ботинком на правой ноге

Фото: The Sun

Бывшая восьмая ракетка мира Анна Курникова впервые за два года появилась на публике. Об этом сообщает The Sun.

Газета опубликовала несколько фотографий 43-летней экс-теннисистки у торгового центра Бэл-Харбор в Майами. Курникова была в инвалидном кресле с ортопедическим ботинком на правой ноге.

Сопровождали Курникову две ее дочери, семилетняя Люси и четырехлетняя Мария, а также несколько друзей.

Курникова с 2001 года состоит в отношениях с испанским певцом Энрике Иглесиасом. Они познакомились на съемках клипа певца Escape, и у них почти сразу начался роман. У пары трое общих детей: двойняшки Николас и Люси, родившиеся в 2017 году, и дочь Мария, появившаяся на свет 30 января 2020 года. Бывшая теннисистка очень редко появляется на публике, все время уделяя семье.

Курникова является бывшей первой ракеткой мира в парном разряде, в одиночном разряде она поднималась до восьмой строчки. Россиянка дважды побеждала в парах на Australian Open (1999, 2002). В 2003 году теннисистка завершила карьеру.