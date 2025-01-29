The Sun опубликовала фото Анны Курниковой в инвалидном кресле
Бывшая восьмая ракетка мира Анна Курникова впервые за два года появилась на публике. Об этом сообщает The Sun.
Газета опубликовала несколько фотографий 43-летней экс-теннисистки у торгового центра Бэл-Харбор в Майами. Курникова была в инвалидном кресле с ортопедическим ботинком на правой ноге.
Сопровождали Курникову две ее дочери, семилетняя Люси и четырехлетняя Мария, а также несколько друзей.
Курникова с 2001 года состоит в отношениях с испанским певцом Энрике Иглесиасом. Они познакомились на съемках клипа певца Escape, и у них почти сразу начался роман. У пары трое общих детей: двойняшки Николас и Люси, родившиеся в 2017 году, и дочь Мария, появившаяся на свет 30 января 2020 года. Бывшая теннисистка очень редко появляется на публике, все время уделяя семье.
Курникова является бывшей первой ракеткой мира в парном разряде, в одиночном разряде она поднималась до восьмой строчки. Россиянка дважды побеждала в парах на Australian Open (1999, 2002). В 2003 году теннисистка завершила карьеру.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Требования российских телеканалов к Google превысили ₽1,8 дуодециллиона
Шольц рассказал, что «взбешен» Илоном Маском
Почему Трамп отрекся от глобального соглашения по налогам
Порошковое и пакетированное вино. Разоблачение главных мифов о вине
Названы города России, где снизились цены на новостройки
Производство пива в России выросло более чем на 10%
Евросоюз хочет запретить поставки в Россию игровых приставок. Комментарий эксперта
Россиян стали на треть чаще приглашать работать в другие страны
Суд арестовал акции одного из крупнейших золотодобытчиков России
Как физическая активность влияет на пожилых людей
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов