«На грани фантастики». Винер обвинила врачей в травме лидера из-за эмоций

Ирина Винер рассказала, что чемпионке России по художественной гимнастике Лале Крамаренко удалили здоровый мениск. Отец гимнастки не подтвердил ошибку врачей, позже Винер объяснила свои слова. Об этом — в материале «РБК Спорт»

Лала Крамаренко (Фото: Сергей Елагин / ТАСС)

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер в интервью на YouTube-канале Надежде Стрелец рассказала, что чемпионке России Лале Крамаренко врачи по ошибке удалили здоровый мениск.

«Там есть два рога. Один рог был поврежден, а второй рог был прекрасный. Так врач, который ей делал [операцию], удалил здоровый рог», — рассказала Винер.

По ее словам, Крамаренко месяц пробыла в Израиле, «сделала там восстановительные какие-то процедуры, но уже отрезанное не восстановишь». На вопрос о шансах Крамаренко на Игры-2028 Винер ответила, что их «очень сложно» оценивать с такой травмой.

20-летняя Крамаренко — трехкратная чемпионка мира среди юниоров, чемпионка Европы (в команде), победительница Игр БРИКС в личном многоборье. В 2024-м году гимнастка была признана спортсменкой года в России.

Однако Дмитрий Крамаренко, отец лидера сборной России по художественной гимнастике, заявил ТАСС, что у него нет претензий к врачу, который делал его дочери операцию на колене. «Мы хорошо знаем врача, на его счету много успешных операций, он оперировал моего племянника. <...>. В ходе самой операции была проведена частичная резекция мениска, полностью его не удалили», — сказал Крамаренко.

Также, согласно документам, имеющимся в распоряжении Baza, у Крамаренко действительно был обнаружен разрыв переднего и заднего рога. Источник Baza в клинике рассказал, что процедуру проводил хирург, который оперировал многих других спортсменов. По словам источника, перед операцией гимнастке проводилась артроскопия, во время которой и был обнаружен разрыв и переднего, и заднего рога.

В процессе операции гимнастке выполнили частичную краевую резекцию наружного мениска, то есть передний рог. Задний рог, который подвержен вывиху, нестабилен и причиняет спортсмену болевые ощущения, также был частично резецирован.

Источник Baza утверждает, что в больнице, реабилитация Крамаренко шла планово, однако Винер была недовольна ее темпами и даже звонила врачу гимнастки по данному вопросу около шести месяцев назад.

В свою очередь, в Росздравнадзор 27 января сообщили, что не получали обращений от Крамаренко. «Если Росздравнадзор получит официальное обращение от спортсменки или ее официальных представителей, то специалистами cлужбы будут предприняты все необходимые меры реагирования в рамках существующего законодательства», — говорится в сообщении.

После этого Винер объяснила эмоциями свои слова о неудачной операции лидера сборной.

По словам Винер, ее «резкость — это эмоции и любовь к своим подопечным». «Я не врач и оценить показания к операции, ее особенности могу только с точки зрения тренерского и спортивного опыта. Хочу, чтобы все это понимали», — подчеркнула она.

«Мы сами делаем невозможное и ждем невозможного от всех, кто работает с нашими спортсменами. И за это спасибо врачам, что понимают и действуют», — отметила Винер.

Травма Крамаренко

Лала Крамаренко (Фото: Сергей Елагин / ТАСС)

Впервые о травме Крамаренко стало известно в июне 2024 года. Гимнастка, которая выиграла на Играх БРИКС золото в многоборье, выступала на турнире с повязкой под коленом, а за кулисами заметно прихрамывала. При этом, после каждого выхода на ковер Крамаренко плакала. Тогда гимнастка отказалась от комментариев, заявив, что «устала и все».

После Игр БРИКС пятикратная чемпионка мира Яна Батыршина рассказала, что Крамаренко необходима операция. «У Лалы очень серьезная травма, конечно, надо было сделать операцию. Но непонятно, сколько бы понадобилось времени на восстановление, смогла бы она вернуться в форму к Играм БРИКС, поэтому было принято решение тренироваться и терпеть», — сказала Батыршина.

Уже в конце июля Крамаренко сообщила, что перенесла операцию. В ноябре гимнастка рассказала, что травма ее почти не беспокоит, но «есть некоторые моменты», которыми она занимается. «Но в целом готовы ставить новые упражнения, придумывать новые элементы, готовиться к новому сезону», — сказала Крамаренко.

Какова вероятность удалением врачом здорового мениска

Врач спортивной медицины Илья Мелехин заявил «РБК Спорт», что тяжело поверить в такую ситуацию, так как никогда не слышал о таких случаях и не встречал в своей практике, когда врач удаляет не то, что предполагалось.

«Если Винер об этом говорила, то вероятно они были (разбирательства). Так как кроме возможных проблем с законом, это несет огромные репутационные риски для врача. Мне как профессионалу трудно поверить в это, я такого не встречал в практике.Колено, к сожалению, такой сустав, который часто оперируют, особенно у гимнасток и фигуристок. Никогда не слышал, что удалили не то, что планировали удалить», — сказал Мелехин.

Бывший врач российских футбольных клубов Виталий Иконников в разговоре с «РБК Спорт» отметил, что «это на грани какой-то фантастики».

«Я бы поставил под сомнение, что это действительно так. Может, это преподнесли именно так. У меня очень много коллег и товарищей, которые являются травматологами-операторами. И чтобы дойти до такого маразма, я не знаю… Может, информация какая-то искаженная», — сказал Иконников.

Врач также предположил о возможности того, что была проведена другая манипуляция, которая могла быть неправильно истолкована. «Может, просто сделали какую-то манипуляцию, а сказали, что удалили. Там имеются частичные надрезы, которые зашивают. То есть тут тоже, может быть, по «испорченному телефону» дошло, что вообще там чуть ли не колено отрезали. Я не знаю», — заключил Иконников.