Российского форварда Кучерова признали лучшим игроком недели в НХЛ

В тройку лучших также вошли нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид и форвард «Флориды» Мэттью Ткачук

Никита Кучеров (Фото: Kim Klement Neitzel / USA Today Sports / Reuters)

Лучший бомбардир сезона в НХЛ, российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал первой звездой недели, сообщила пресс-служба турнира.

Кучеров в трех матчах забросил четыре шайбы и сделал пять передач, «Тампа» выиграла все три встречи и поднялась на третье место в Атлантическом дивизионе.

У Кучерова в этом сезоне 85 очков (32 гола + 53 передачи), он четвертый в списке снайперов и первый в списке ассистентов.

В тройку звезд недели также вошли канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (4+4 в трех играх) и американский нападающий «Флорида Пантерз» Мэттью Ткачук (4+4 в четырех играх).

C 1 по 3 февраля в Торонто пройдет звездный уикенд НХЛ. Кучеров примет в нем участие в пятый раз.