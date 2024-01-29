Российского форварда Кучерова признали лучшим игроком недели в НХЛ
Лучший бомбардир сезона в НХЛ, российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал первой звездой недели, сообщила пресс-служба турнира.
Кучеров в трех матчах забросил четыре шайбы и сделал пять передач, «Тампа» выиграла все три встречи и поднялась на третье место в Атлантическом дивизионе.
У Кучерова в этом сезоне 85 очков (32 гола + 53 передачи), он четвертый в списке снайперов и первый в списке ассистентов.
В тройку звезд недели также вошли канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (4+4 в трех играх) и американский нападающий «Флорида Пантерз» Мэттью Ткачук (4+4 в четырех играх).
C 1 по 3 февраля в Торонто пройдет звездный уикенд НХЛ. Кучеров примет в нем участие в пятый раз.
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