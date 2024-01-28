 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Овечкин прервал восьмиматчевую серию без голов в НХЛ

Овечкин забил впервые за девять матчей, «Вашингтон» проиграл «Далласу»
«Вашингтон» в гостях уступил «Далласу» в овертайме со счетом 4:5. У Александра Овечкина гол и передача. Лидер «Кэпиталз» сократил отставание от Уэйна Гретцки до 63 шайб
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Jerome Miron / USA Today Sports)

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин записал на свой счет гол и пас в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз».

«Вашингтон» проиграл в гостях в овертайме со счетом 4:5, потерпев четвертое поражение подряд. Овечкин забросил третью шайбу своей команды и отдал передачу Дилану Строуму, который забил четвертый гол.

У другого российского нападающего столичной команды Евгения Кузнецова две результативные передачи.

Овечкин забил впервые с 3 января (4:3 с «Питтсбург Пингвинз»).

Овечкин стал самым «бесполезным» игроком «Вашингтона» в сезоне
Спорт
Александр Овечкин&nbsp;

Всего на счету Овечкина 831 гол в регулярных чемпионатах НХЛ, он сократил отставание от рекордсмена лиги по этому показателю Уэйна Гретцки до 63 шайб.

В этом сезоне Овечкин забросил девять шайб и сделал 22 передачи в 44 матчах.

 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ Александр Овечкин Вашингтон Кэпиталз
Материалы по теме
Россиянин забросил шайбу в овертайме и вошел в число звезд дня в НХЛ
Спорт
Малкин вышел на 39-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 27 января
EUR ЦБ: 97,09 (+0,46) Инвестиции, 26 янв, 16:29 Курс доллара на 27 января
USD ЦБ: 89,52 (+0,86) Инвестиции, 26 янв, 16:29
Театр сатиры в Москве из-за пожара пообещал вернуть деньги за спектакли Общество, 12:12
Глава УЕФА заявил, что матч Россия — Сербия «никого не волнует» Спорт, 12:10
Медведев — Синнер. Онлайн финала Australian Open Спорт, 12:10
Площадь пожара в Театре сатиры в Москве достигла 200 кв. м Общество, 11:50
Как одиночество повышает риск преждевременной смерти — Fast Company Pro, 11:40
В России с февраля повысят материнский капитал Общество, 11:35
Овечкин прервал восьмиматчевую серию без голов в НХЛ Спорт, 11:32
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Окна в пол и угловое остекление: как найти светлую квартиру РБК и ПИК, 11:30
В центре Москвы загорелся Театр сатиры Общество, 11:18
Аксенов заявил о задержании всех диверсантов в Крыму Политика, 10:57
Reuters узнал о стремлении Индии отказаться от оборонных сделок с Россией Политика, 10:51
В Петербурге из-за вандалов демонтировали львов у Дворцового моста Общество, 10:33
У аварийной пятиэтажки в Ростове-на-Дону обрушился подъезд. Видео Общество, 10:28
В конгрессе призвали Байдена избежать катастрофы в Техасе Политика, 10:05