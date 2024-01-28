Овечкин прервал восьмиматчевую серию без голов в НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин записал на свой счет гол и пас в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз».
«Вашингтон» проиграл в гостях в овертайме со счетом 4:5, потерпев четвертое поражение подряд. Овечкин забросил третью шайбу своей команды и отдал передачу Дилану Строуму, который забил четвертый гол.
У другого российского нападающего столичной команды Евгения Кузнецова две результативные передачи.
Овечкин забил впервые с 3 января (4:3 с «Питтсбург Пингвинз»).
Всего на счету Овечкина 831 гол в регулярных чемпионатах НХЛ, он сократил отставание от рекордсмена лиги по этому показателю Уэйна Гретцки до 63 шайб.
В этом сезоне Овечкин забросил девять шайб и сделал 22 передачи в 44 матчах.
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