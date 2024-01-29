НОК США назвал вердикт по Валиевой победой для американских спортсменов
Глава Олимпийского и Паралимпийского комитетов США (USOPC) Сара Хиршланд заявила, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по Камиле Валиевой стало «значительной победой» не только для сборной США, но и для атлетов всего мира, которые «выступают за чистый спорт». Заявление Хиршланд опубликовано на сайте USOPC.
Валиеву дисквалифицировали на четыре года с 25 декабря 2021-го с аннулированием результатов. Решение о медалях командного турнира Олимпиады, где Валиева помогла россиянам выиграть золото, примут Международный союз конькобежцев (ISU) и МОК.
Хиршланд отметила стойкость фигуристов сборной США, которые заняли второе место после россиян в командном турнире на Олимпиаде в Пекине и до сих пор не получили награды.
«Они не только достигли своего лучшего результата, набрали наибольшее количество очков и заняли первые места в трех различных дисциплинах, но также воплощают дух и принципы олимпийского движения», — заявил Хиршланд.
Ранее глава Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт призвал ISU перераспределить медали.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение CAS политизированным. Гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган заявил, что трудно было ожидать от суда объективного решения по делу фигуристки.
Валиевой на момент сдачи положительной допинг-пробы на триметазидин было 15 лет. Результаты пробы стали известны уже после победы россиян на Олимпиаде. РУСАДА ранее фактически оправдало Валиеву, лишив только золота чемпионата России, но CAS решил, что причин снижать срок дисквалификации для фигуристки нет.
МОК не стал вручать медали за командный турнир в Пекине, заявив, что ждет окончания разбирательств по делу Валиевой.
На связи с проверенными новостями
Странным вспышкам в небе над Челябинском нашли объяснение. Видео
Эксклюзив: На бывшем заводе Volkswagen в Калуге скопились тысячи иномарок
Урсулу фон дер Ляйен раскритиковали после видеозаписи о концлагере Освенцим
Эксклюзив: Силовики вскрыли схему продажи «бумажного» НДС через Telegram
ЦИК опубликовал список доверенных лиц Путина на выборах
Власти объяснили отключение интернета 4G по ночам
Назван город России с самым высоким темпом снижения цен на новостройки
Топ-10 самых подорожавших с начала XXI века акций российских компаний
Что будет с рынком в 2024 году. Прогноз
Камила Валиева после новости о дисквалификации опубликовала видео