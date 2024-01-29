 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Решение по золоту России в командном турнире Олимпиады примут ISU и МОК

Решение по золоту Олимпиады после вердикта по Валиевой примут ISU и МОК
По данным «Первого канала», совет ISU соберется на онлайн-заседание 7 февраля. Ближайшее заседание исполкома МОК запланировано на март. Юрист считает, что говорить о лишении России золота пока рано
Фото: Catherine Ivill / Getty Images
Фото: Catherine Ivill / Getty Images

Международный союз конькобежцев (ISU) рассмотрит вопрос распределения медалей командного турнира Олимпиады в Пекине, в котором участвовала дисквалифицированная за допинг фигуристка Камила Валиева, 7 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Первый канал».

Заседание должно пройти в онлайн-формате.

У исполкома МОК, который в случае необходимости должен утвердить перераспределение наград, следующее заседание запланировано на март, пишет AP.

Валиева отреагировала на решение CAS о дисквалификации
Спорт
Камила Валиева

В понедельник, 29 января, Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил дисквалифицировать Валиеву на четыре года (с 25 декабря 2021-го) за положительную допинг-пробу на триметазидин и лишить ее всех завоеванных с того момента наград.

При этом CAS не рассматривал вопрос олимпийской медали Валиевой, заявив, что этим будут заниматься соответствующие спортивные организации (ISU и МОК).

Спортивный юрист Анна Анцелиович заявила «РИА Новости», что дисквалификация Валиевой не означает автоматическую отмену результатов соревнований, но «в какой-то степени ухудшает ситуацию». «Но главный здесь вопрос — насколько вся эта история с запрещенным веществом повлияла на ее выступление непосредственно на Олимпиаде», — сказала Анцелиович.

Киберпонедельник на РБК Pro


Скидки до 76% на подписку
и образовательные опции

Купить со скидкой

Валиева ранее уже была лишена победы на чемпионате России 2021 года, где сдала допинг-пробу. В январе 2022-го, перед Олимпиадой, она выиграла чемпионат Европы, а впоследствии еще дважды становилась призером чемпионата России.

Второе место в командном турнире заняли американцы, третье — японцы, четвертое — канадцы.

Валиева объясняла попадание запрещенного вещества в организм тем, что триметазидин принимал для сердца ее дедушка, и в итоге произошло бытовое «загрязнение». В Олимпийском комитете России заявляли, что спортсменка до и после чемпионата России неоднократно сдавала допинг-тесты, в том числе на Олимпиаде, и все они показывали отрицательный результат.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Как выглядит Театр сатиры после пожара. Видео

«Это обрыв». Глава банка JPMorgan резко высказался об экономике США

Участники группы «Би-2» вышли на связь после задержания

Атака вандалов на «Мону Лизу» Леонардо Да Винчи попала на видео

В Германии крупные компании перейдут на четырехдневную рабочую неделю

Как будет работать программа материнского капитала в 2024 году. Все изменения

Что такое «Болезнь Х» и почему ее стали часто обсуждать

Топ-10 самых подорожавших с начала XXI века акций российских компаний

Что будет с рынком в 2024 году. Прогноз
Авторы
Теги
Анна Сатдинова, Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова
фигурное катание Камила Валиева
Материалы по теме
Валиева отреагировала на решение CAS о дисквалификации
Спорт
Экс-глава ОКР фразой Сталина отреагировал на отстранение Валиевой
Спорт
Юрист предложил «перспективный» вариант оспаривания вердикта по Валиевой
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 96,98 (-0,12) Инвестиции, 16:24 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 89,61 (+0,09) Инвестиции, 16:24
Курс биткоина вернулся к отметке выше $43 тыс. Крипто, 20:08
Решение по золоту России в командном турнире Олимпиады примут ISU и МОК Спорт, 20:06
Покупатели элитного жилья в Москве потратили за год рекордные ₽178 млрд Недвижимость, 20:04
Суд в Петербурге дал мобилизованному семь лет колонии за дезертирство Общество, 19:57
Число компаний на лондонской бирже сократилось на 25% за 10 лет Инвестиции, 19:57
Три дрона-камикадзе атаковали окраину белгородского села Политика, 19:53
WSJ узнала, что атаке на военную базу США помогла путаница с дронами Политика, 19:48
Киберпонедельник настал
Скидки до 76% на подписку РБК Pro и образовательные опции
Купить со скидкой
Карла III выписали из больницы после операции на простате Общество, 19:30
Bloomberg узнал о планах бессрочно продлить продажу валютной выручки Экономика, 19:21
Председатель ПСБ совершил рабочий визит в ЛНР Отрасли, 19:18
Wildberries опровергла информацию об обысках у Бакальчук Бизнес, 19:17
Какой софт использовать для корпоративных коммуникаций РБК и МойОфис, 19:14
В Горловке шесть коммунальщиков подорвались на мине Политика, 19:14
Курс доллара полностью растерял утренний рост выше ₽90 Инвестиции, 19:11