Решение по золоту Олимпиады после вердикта по Валиевой примут ISU и МОК

Решение по золоту России в командном турнире Олимпиады примут ISU и МОК

По данным «Первого канала», совет ISU соберется на онлайн-заседание 7 февраля. Ближайшее заседание исполкома МОК запланировано на март. Юрист считает, что говорить о лишении России золота пока рано

Фото: Catherine Ivill / Getty Images

Международный союз конькобежцев (ISU) рассмотрит вопрос распределения медалей командного турнира Олимпиады в Пекине, в котором участвовала дисквалифицированная за допинг фигуристка Камила Валиева, 7 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Первый канал».

Заседание должно пройти в онлайн-формате.

У исполкома МОК, который в случае необходимости должен утвердить перераспределение наград, следующее заседание запланировано на март, пишет AP.

В понедельник, 29 января, Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил дисквалифицировать Валиеву на четыре года (с 25 декабря 2021-го) за положительную допинг-пробу на триметазидин и лишить ее всех завоеванных с того момента наград.

При этом CAS не рассматривал вопрос олимпийской медали Валиевой, заявив, что этим будут заниматься соответствующие спортивные организации (ISU и МОК).

Спортивный юрист Анна Анцелиович заявила «РИА Новости», что дисквалификация Валиевой не означает автоматическую отмену результатов соревнований, но «в какой-то степени ухудшает ситуацию». «Но главный здесь вопрос — насколько вся эта история с запрещенным веществом повлияла на ее выступление непосредственно на Олимпиаде», — сказала Анцелиович.

Киберпонедельник на РБК Pro

Скидки до 76% на подписку

и образовательные опции Купить со скидкой

Валиева ранее уже была лишена победы на чемпионате России 2021 года, где сдала допинг-пробу. В январе 2022-го, перед Олимпиадой, она выиграла чемпионат Европы, а впоследствии еще дважды становилась призером чемпионата России.

Второе место в командном турнире заняли американцы, третье — японцы, четвертое — канадцы.

Валиева объясняла попадание запрещенного вещества в организм тем, что триметазидин принимал для сердца ее дедушка, и в итоге произошло бытовое «загрязнение». В Олимпийском комитете России заявляли, что спортсменка до и после чемпионата России неоднократно сдавала допинг-тесты, в том числе на Олимпиаде, и все они показывали отрицательный результат.