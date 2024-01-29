Решение по золоту России в командном турнире Олимпиады примут ISU и МОК
Международный союз конькобежцев (ISU) рассмотрит вопрос распределения медалей командного турнира Олимпиады в Пекине, в котором участвовала дисквалифицированная за допинг фигуристка Камила Валиева, 7 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Первый канал».
Заседание должно пройти в онлайн-формате.
У исполкома МОК, который в случае необходимости должен утвердить перераспределение наград, следующее заседание запланировано на март, пишет AP.
В понедельник, 29 января, Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил дисквалифицировать Валиеву на четыре года (с 25 декабря 2021-го) за положительную допинг-пробу на триметазидин и лишить ее всех завоеванных с того момента наград.
При этом CAS не рассматривал вопрос олимпийской медали Валиевой, заявив, что этим будут заниматься соответствующие спортивные организации (ISU и МОК).
Спортивный юрист Анна Анцелиович заявила «РИА Новости», что дисквалификация Валиевой не означает автоматическую отмену результатов соревнований, но «в какой-то степени ухудшает ситуацию». «Но главный здесь вопрос — насколько вся эта история с запрещенным веществом повлияла на ее выступление непосредственно на Олимпиаде», — сказала Анцелиович.
Валиева ранее уже была лишена победы на чемпионате России 2021 года, где сдала допинг-пробу. В январе 2022-го, перед Олимпиадой, она выиграла чемпионат Европы, а впоследствии еще дважды становилась призером чемпионата России.
Второе место в командном турнире заняли американцы, третье — японцы, четвертое — канадцы.
Валиева объясняла попадание запрещенного вещества в организм тем, что триметазидин принимал для сердца ее дедушка, и в итоге произошло бытовое «загрязнение». В Олимпийском комитете России заявляли, что спортсменка до и после чемпионата России неоднократно сдавала допинг-тесты, в том числе на Олимпиаде, и все они показывали отрицательный результат.
На связи с проверенными новостями
Как выглядит Театр сатиры после пожара. Видео
«Это обрыв». Глава банка JPMorgan резко высказался об экономике США
Участники группы «Би-2» вышли на связь после задержания
Атака вандалов на «Мону Лизу» Леонардо Да Винчи попала на видео
В Германии крупные компании перейдут на четырехдневную рабочую неделю
Как будет работать программа материнского капитала в 2024 году. Все изменения
Что такое «Болезнь Х» и почему ее стали часто обсуждать
Топ-10 самых подорожавших с начала XXI века акций российских компаний
Что будет с рынком в 2024 году. Прогноз