Глава USADA заявил, что Валиеву «подвела система»
Гендиректор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт заявил USA Today, что российская фигуристка Камила Валиева пострадала из-за «системы», которая теперь должна исправиться.
Тайгарт считает, что Международный союз конькобежцев (ISU) должен исполнить решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о четырехлетней дисквалификации Валиевой и «перераспределить медали между победителями». Американцы стали вторыми в командном турнире на Играх в Пекине.
Глава USADA назвал вердикт CAS правильным. «В то же время нашим сердцам больно за еще одного российского спортсмена, которого подвела система, на этот раз юную 15-летнюю девушку», — сказал Тайгарт.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение CAS политизированным, а в российской федерации фигурного катания (ФФККР) заявили, что трудно было ожидать от суда объективного решения.
Вопрос по золоту командного турнира, в котором за российскую команду выступала Валиева, будут решать Международный союз конькобежцев (ISU) и МОК.
Юрист Анна Анцелиович ранее заявила «РИА Новости», что дисквалификация Валиевой не означает автоматического лишения золота всей команды.
Третье место в командном турнире заняли японцы, четвертое — канадцы.
ISU с марта 2022 года не допускает россиян на турниры под своей эгидой.
Валиеву дисквалифицировали за положительную допинг-пробу на триметазидин — она сдала ее на чемпионате России в декабре 2021 года, но результаты стали известны уже после командного турнира.
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