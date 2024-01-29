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Валиева отреагировала на решение CAS о дисквалификации

Валиева отреагировала на решение CAS видео под песню «Заглуши мою боль»
Фигуристку дисквалифицировали на четыре года с декабря 2021-го и лишили наград. Камила Валиева опубликовала видеоролик со своим выступлением под песню со словами «Заглуши мою боль»
Камила Валиева
Камила Валиева (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Российская фигуристка Камила Валиева после публикации решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о ее дисквалификации и лишении наград опубликовала в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность) видеоролик с фрагментом своего выступления.

Валиева отреагировала на решение CAS о дисквалификации
Video

В видеоролике фигуристка катается в красном платье на льду под отрывок из песни «Сердце» группы Passmurny со словами «Заглуши мою боль».

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Камила Валиева

CAS пришел к выводу, что Валиева не смогла доказать неумышленное применение допинга и не нашел оснований для сокращения четырехлетнего срока дисквалификации.

На Олимпиаде в Пекине фигуристка в возрасте 15 лет выиграла командный турнир в составе сборной России, но сразу после этого узнала, что ее положительная допинг-проба с декабрьского чемпионата России дала положительный результат на триметазидин.

На Олимпиаду Валиева ехала чемпионкой России и Европы и обладательницей всех трех мировых рекордов в женском катании.

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Анна Сатдинова
фигурное катание Камила Валиева CAS
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