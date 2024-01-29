WADA выступило за уголовную ответственность за допинг несовершеннолетних

WADA: Склонение к допингу несовершеннолетних должно быть уголовно наказуемо

WADA приветствовало решение CAS дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года и призвало наказывать тренеров и персонал, который склоняет несовершеннолетних к нарушению антидопинговых правил

Камила Валиева (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) после вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Камилы Валиевой призвало ввести уголовную ответственность за склонение несовершеннолетних к допингу.

«WADA призывает правительства рассмотреть возможность принятия закона (как некоторые уже сделали), объявляющего допинг несовершеннолетних уголовным преступлением», — говорится в заявлении на сайте агентства. К ответственности, по мнению WADA, нужно привлекать врачей, тренеров и другой вспомогательный персонал, уличенный в предоставлении несовершеннолетним допинга.

WADA приветствовало решение CAS дисквалифицировать Валиеву, которой на момент сдачи положительной допинг-пробы (на чемпионате России в декабре 2021 года) было 15 лет, и лишить ее всех наград.

В агентстве заявили, что просили дисквалифицировать Валиеву «в интересах справедливости для спортсменов и чистого спорта».

Тренер Валиевой Этери Тутберидзе в ноябре заявила, что до сих пор не знает, как триметазидин попал в организм Валиевой. «Я бы хотела посадить всех участников процесса на детектор лжи, потому что я хочу знать правду — откуда это взялось, что это, почему, как», — говорила тренер.

В УК России предусмотрена ответственность за склонение спортсмена к употреблению допинга — если речь идет о несовершеннолетних, статья 230.1 предусматривает лишение свободы на срок до одного года, а если допингом при этом оказались наркотические или психотропные вещества (ч. 3 ст. 230) — до 15 лет лишения свободы.