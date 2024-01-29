В Кремле отреагировали на дисквалификацию Камилы Валиевой

Камилу Валиеву дисквалифицировали на четыре года и лишат наград по итогам допинг-скандала на Олимпиаде в Пекине. Дмитрий Песков считает, что на решение CAS повлияла политика

Камила Валиева (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать фигуристку Камилу Валиеву на четыре года является политизированным. Слова Песков приводит ТАСС.

«С моей точки зрения, конечно, политизированное», — сказал Песков о решении. «Разумеется, мы не согласны с этим», — отметил он.

CAS дисквалифицировал Валиеву за положительную допинг-пробу на триметазидин, которую она сдала на чемпионате России перед Олимпиадой. Также фигуристку должны лишить всех наград с 25 декабря 2021 года — помимо чемпионата России это золото Олимпиады в командном турнире и чемпионата Европы.

В апреле 2022 года Путин на встрече с олимпийцами заявил, что Валиева «вывела спорт на высоту настоящего искусства, такого совершенства невозможно добиться нечестно с помощью каких-то дополнительных средств, манипуляций».

После Олимпиады в Пекине фигуристку наградили орденом Дружбы.