В Кремле отреагировали на дисквалификацию Камилы Валиевой
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать фигуристку Камилу Валиеву на четыре года является политизированным. Слова Песков приводит ТАСС.
«С моей точки зрения, конечно, политизированное», — сказал Песков о решении. «Разумеется, мы не согласны с этим», — отметил он.
CAS дисквалифицировал Валиеву за положительную допинг-пробу на триметазидин, которую она сдала на чемпионате России перед Олимпиадой. Также фигуристку должны лишить всех наград с 25 декабря 2021 года — помимо чемпионата России это золото Олимпиады в командном турнире и чемпионата Европы.
В апреле 2022 года Путин на встрече с олимпийцами заявил, что Валиева «вывела спорт на высоту настоящего искусства, такого совершенства невозможно добиться нечестно с помощью каких-то дополнительных средств, манипуляций».
После Олимпиады в Пекине фигуристку наградили орденом Дружбы.
На связи с проверенными новостями
Как выглядит Театр сатиры после пожара. Видео
«Это обрыв». Глава банка JPMorgan резко высказался об экономике США
Участники группы «Би-2» вышли на связь после задержания
Атака вандалов на «Мону Лизу» Леонардо Да Винчи попала на видео
В Германии крупные компании перейдут на четырехдневную рабочую неделю
Как будет работать программа материнского капитала в 2024 году. Все изменения
Что такое «Болезнь Х» и почему ее стали часто обсуждать
Топ-10 самых подорожавших с начала XXI века акций российских компаний
Что будет с рынком в 2024 году. Прогноз