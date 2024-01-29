В федерации заявили, что не надеялись на объективное решение по Валиевой
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил «РИА Новости», что считает российскую команду победителем Олимпиады, несмотря на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Камилы Валиевой.
CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года с 25 декабря 2021-го за положительный допинг-тест на триметазидин перед Олимпиадой и постановил лишить россиянку наград. Решение о медали командного турнира будет принято позже соответствующими спортивными организациями.
«Сложно было ожидать объективного решения в этой ситуации. <...> Считаем, что российские фигуристы являются олимпийскими чемпионами в командном турнире», — сказал Коган.
По его словам, ФФККР не была стороной процесса в CAS, но тщательно проанализирует информацию.
Российские фигуристы отстранены от соревнований Международного союза конькобежцев (ISU).
Дело Валиевой рассматривалось в CAS из-за несогласия Всемирного антидопингового агентства (WADA), ISU и РУСАДА с первоначальным вердиктом независимого антидопингового комитета российского агентства, который лишил Валиеву только золота чемпионата России 2021 года.
Валиева после сдачи положительной допинг-пробы выиграла также чемпионат Европы и две медали на чемпионатах России.
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