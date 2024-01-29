Легенда МЮ опубликовал фотографию с Овечкиным с пляжа в ОАЭ
Бывший капитан сборной Англии Уэйн Руни опубликовал в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность) совместную фотографию с российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.
Два спортсмена сфотографировались на пляже в Дубае (ОАЭ).
«Здорово встретиться с легендой НХЛ и хорошим другом», — подписал Руни фотографию.
Овечкин последнюю игру в НХЛ провел против «Даллас Старз» (4:5 в овертайме) 27 января, там он забил впервые за девять матчей. Всего на счету 38-летнего россиянина девять шайб в 44 играх сезона.
Жена Овечкина ранее сообщила в соцсетях, что хоккеист присоединился к семье, которая проводит отпуск в ОАЭ. Следующий матч «Вашингтон» проведет 7 февраля (3:00 мск) с «Монреаль Канадиенс».
Руни 2 января уволили из клуба Чемпионшипа «Бирмингем», во главе которого он смог выиграть только два матча из 15.
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