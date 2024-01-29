Уэйн Руни опубликовал фотографию с Александром Овечкиным на пляже в ОАЭ

Легенда МЮ опубликовал фотографию с Овечкиным с пляжа в ОАЭ

Александр Овечкин присоединился к семье, которая проводит отпуск в Дубае. Там он встретился с уволенным в начале года из «Бирмингема» Уэйном Руни, который назвал россиянина легендой НХЛ и хорошим другом

Уэйн Руни и Александр Овечкин (слева направо) (Фото: Страница Уэйна Руни в Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена))

Бывший капитан сборной Англии Уэйн Руни опубликовал в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность) совместную фотографию с российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

Два спортсмена сфотографировались на пляже в Дубае (ОАЭ).

«Здорово встретиться с легендой НХЛ и хорошим другом», — подписал Руни фотографию.

Овечкин последнюю игру в НХЛ провел против «Даллас Старз» (4:5 в овертайме) 27 января, там он забил впервые за девять матчей. Всего на счету 38-летнего россиянина девять шайб в 44 играх сезона.

Жена Овечкина ранее сообщила в соцсетях, что хоккеист присоединился к семье, которая проводит отпуск в ОАЭ. Следующий матч «Вашингтон» проведет 7 февраля (3:00 мск) с «Монреаль Канадиенс».

Руни 2 января уволили из клуба Чемпионшипа «Бирмингем», во главе которого он смог выиграть только два матча из 15.