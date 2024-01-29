КХЛ назвала хоккеиста СКА лучшим форвардом недели

Грицюк, Подъяпольский и Чистяков вошли в число лучших хоккеистов недели в КХЛ

В число лучших игроков недели вошли форвард СКА Арсений Грицюк, вратарь «Лады» Владислав Подъяпольский, защитник «Авангарда» Семен Чистяков и 20-летний нападающий «Адмирала» Дмитрий Бучельников

Арсений Грицюк (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Нападающий СКА Арсений Грицюк стал лучшим игроком своего амплуа по итогам прошедшей игровой недели в КХЛ, сообщила пресс-служба лиги.

Грицюк в трех матчах забросил три шайбы, в том числе победную в ворота ЦСКА (5:1), и сделал четыре результативных передачи. Хоккеиста, в 2022 году получившего приз лучшему молодому игроку лиги, впервые признали форвардом недели.

Лучшим голкипером в четвертый раз в карьере стал Владислав Подъяпольский из тольяттинской «Лады». Он выиграл два матча из трех (в третьем «Лада» проиграла по буллитам), дважды сыграл на ноль и отражал в среднем 97,12% бросков.

Среди защитников лучшим признали Семена Чистякова из омского «Авангарда» — у него гол и три передачи в трех играх и общий показатель полезности «плюс 5».

Лучшим новичком стал форвард владивостокского «Адмирала» Дмитрий Бучельников, набравший три очка (два плюс один) в трех матчах, сделавший два силовых приема и заблокировавший пять бросков.

Лидером Западной конференции является СКА, Восточной — «Металлург».