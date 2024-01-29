КХЛ назвала хоккеиста СКА лучшим форвардом недели
Нападающий СКА Арсений Грицюк стал лучшим игроком своего амплуа по итогам прошедшей игровой недели в КХЛ, сообщила пресс-служба лиги.
Грицюк в трех матчах забросил три шайбы, в том числе победную в ворота ЦСКА (5:1), и сделал четыре результативных передачи. Хоккеиста, в 2022 году получившего приз лучшему молодому игроку лиги, впервые признали форвардом недели.
Лучшим голкипером в четвертый раз в карьере стал Владислав Подъяпольский из тольяттинской «Лады». Он выиграл два матча из трех (в третьем «Лада» проиграла по буллитам), дважды сыграл на ноль и отражал в среднем 97,12% бросков.
Среди защитников лучшим признали Семена Чистякова из омского «Авангарда» — у него гол и три передачи в трех играх и общий показатель полезности «плюс 5».
Лучшим новичком стал форвард владивостокского «Адмирала» Дмитрий Бучельников, набравший три очка (два плюс один) в трех матчах, сделавший два силовых приема и заблокировавший пять бросков.
Лидером Западной конференции является СКА, Восточной — «Металлург».
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