Российская теннисистка поднялась на 37 строчек в мировом рейтинге

Анне Калинской удалось это сделать после успешного выступления на Australian Open. Она впервые в карьере добралась до четвертьфинала турнира Большого шлема

Анна Калинская (Фото: IMAGO/Paul Zimmer / Global look press)

Россиянка Анна Калинская поднялась на 38-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

25-летней Калинской удалось подняться на 37 строчек мирового рейтинга благодаря тому, что лучше всех из россиянок выступила на завершившемся на прошлой неделе Australian Open. Она впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира Большого шлема. На этом этапе она проиграла будущей финалистке китаянке Чжэн Циньвэнь.

На первом месте осталась польская теннисистка Ига Свёнтек, второе место занимает победительница австралийского турнира белоруска Арина Соболенко. Тройку сильнейших замыкает Коко Гауфф из США.

Самое высокое место в рейтинге из россиянок занимает Дарья Касаткина, опустившаяся на одну строчку — 14-е место. После нее идут Людмила Самсонова (15-е место) и Вероника Кудерметова (16). Из первой сотни мирового первенства большой прогресс показала 16-летняя Мирра Андреева. На турнире в Австралии она добралась до четвертого круга, что помогло ей подняться на 12 строчек и занять 35-ю строчку рейтинга.