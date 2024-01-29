Лучший бомбардир сборной Панамы умер в 41 год во время матча ветеранов
Бывший нападающий сборной Панамы Луис Техада скончался на 42-м году жизни, сообщила пресс-служба Федерации футбола страны (FEPAFUT).
Reuters пишет, что Техада потерял сознание во время матча ветеранов в Панама-Сити в воскресенье, его доставили в больницу, где врачи констатировали смерть.
Техада провел за национальную сборную 108 матчей и забил 43 мяча — он является лучшим бомбардиром команды и сыграл ключевую роль в квалификации Панамы на первый в ее истории чемпионат мира в 2018 году.
В FEPAFUT назвали Техаду «синонимом футбола» в Панаме и заявили, что 18-й номер останется за ним.
На протяжении карьеры Техада выступал за клубы в Панаме, Колумбии, Перу, ОАЭ, Мексике и США.
Сборная Панамы на чемпионате мира в России проиграла все три матча в группе с Бельгией, Англией и Тунисом.
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