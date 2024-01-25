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Журналист узнал о планах «Спартака» купить игрока сборной Коста-Рики

Журналист Романо: «Спартак» договорился с «Твенте» о переходе Манфреда Угальде
На счету 21-летнего костариканца Манфреда Угальде девять голов в 25 матчах сезона. В голландском клубе пока не подтвердили информацию о переходе игрока, который может стоить «Спартаку» до €15 млн
Манфред Угальде (справа)
Манфред Угальде (справа) (Фото: Revierfoto / Imago / Global Look Press)

Московский «Спартак» достиг устной договоренности с голландским «Твенте» о переходе 21-летнего нападающего сборной Коста-Рики Манфреда Угальде, сообщил в соцсети X журналист Фабрицио Романо.

По его данным, клубы пока обмениваются бумагами, а стоимость трансфера составит до €15 млн — это рекордная сумма для «Твенте».

Twente Insite пишет, что Угальде скоро отправится в Москву для подписания контракта.

В пресс‑службе «Твенте» заявили «Матч ТВ», что не могут подтвердить информацию о согласовании трансфера.

«РБК Спорт» направил запрос в пресс-службу «Спартака».

Угальде провел шесть матчей и забил один гол за сборную Коста-Рики.

В этом сезоне форвард забил девять голов в 25 матчах за «Твенте».

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В 2014 году «Спартак» купил у «Твенте» Квинси Промеса.

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