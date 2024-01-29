В чем причины поражения Медведева в финале Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев уступил итальянцу Яннику Синнеру в финале Australian Open, ведя со счетом 2:0. Что говорят о поражении россиянина в финале первого в сезоне турнира «Большого шлема» — в подборке «РБК Спорт»

Даниил Медведев (Фото: Cameron Spencer / Getty Images)

Первая ракетка России Даниил Медведев 28 января проиграл итальянцу Яннику Синнеру в финале Australian Open — первого в сезоне турнира «Большого шлема», который прошел в Мельбурне. Россиянин уступил со счетом 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6. Матч продолжался 3 часа 45 минут.

У Медведева до финала было три пятисетовых матча — с финном Эмилем Руусувуори, поляком Хубертом Хуркачем и Александром Зверевым из Германии. Итальянец до финала провел на кортах в Мельбурне почти на шесть часов меньше Медведева и проиграл один сет только Джоковичу в полуфинале.

Российский теннисист лишился возможности обойти испанца Карлоса Алькараса и стать второй ракеткой мира.

Медведев в шестой раз играл в финалах турнира «Большого шлема» и третий раз — в решающем матче Australian Open. В 2021 году россиянин проиграл в Мельбурне сербу Новаку Джоковичу, а в 2022-м — испанцу Рафаэлю Надалю, у которого взял первые два сета.

Всего Медведев ранее только два раза проигрывал матчи, в которых вел 2-0 по сетам. Россиянин стал первым теннисистом, проигравшим больше одного финала Australian Open, ведя 2:0 по сетам.

Синнер, четвертая ракетка мира, впервые стал победителем турнира «Большого шлема». Ранее его лучшим результатом был полуфинал Уимблдона в прошлом году.

«РБК Спорт» вел онлайн-трансляцию встречи.

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Мнение экспертов

Даниил Медведев (Фото: Daniel Pockett / Getty Images)

Андрей Ольховский, первый российский чемпион Australian Open и Roland Garros в смешанном разряде

«Очень интересный и интригующий финал. Обидно, что Даниил проиграл. На мой взгляд, в финале ему не хватило сил, но он показал очень хороший теннис. Никто не ожидал, что Даня так начнет первые два сета и задавит Синнера. Но потом, эффективность его подач подсела и Янник вернулся в игру. Это сыграло свою роль, что не хватило сил. Совершенная неожиданность, что матч продлился пять сетов. Никто не ожидал, что Даниил будет доминировать первые два сета, потому что по полуфиналу было тяжело такое предсказать. Был шанс в четвертном сете при счете 0:30 на подаче Синнера. Тогда Даниил мог перевернуть ход встречи», — заявил Ольховский «РБК Спорт».

Виктор Янчук, председатель международной федерации тенниса от СССР (1983–1990)

«Медведеву не хватило физических сил, здоровья. Он гораздо больше провел напряженных матчей. Также повлиял возраст. Синнеру 22 года, а Медведеву 27 лет, эта разница уже сказывается, когда спортсмены 3,5 часа находятся под большими нагрузками. Немного не хватило Даниилу. Синнеру честь и хвала, он восходящая звезда. То, что Янник впервые попал в финал и сразу выиграл — это достижение. Медведев немного недотянул, но просто сказывается разница в возрасте. Даниилу не хватало остроты в завершении атак, но его нельзя упрекать, поскольку очень тяжело находиться под такими нагрузками. Нужно повышать свое физического состояние так, как это делает Джокович, который выдерживает свои нагрузки», — отметил Янчук «РБК Спорт».

Елена Брюховец, победительница трех турниров WTA

«Даня имел шансы выиграть еще один титул турнира «Большого шлема». К сожалению, удача от него сегодня отвернулась. Первые два сета он играл очень здорово. Отлично подавал, легко держал свою подачу. Интрига началась уже в конце второго сета, когда он с двумя треками не удержал свою подачу. Было понятно, что чем длиннее матч будет затягиваться, тем меньше преимущества у Даниила, потому что накопившаяся усталость предыдущих матчей сыграла свою роль. Больше и тяжелее матчи были у Даниила, чем у Янника. А Синнер в финале от сета к сету стал играть лучше и терять ему было нечего. Он смог довести до победы. Безусловно, Синнер был свежее и не так истощен эмоционально, потому что Даниила матчи по пять и четыре сетов были тяжелые. В ключевых моментах это сыграло роль. Потому у Даниила процент попадания первого мяча упал и такого преимущества уже у Дани не было. Не ожидалось пять сетов. Все ждали, что Синнер выиграет достаточно легко, но Даня не был бы собой, если б не мог принести сюрпризы. Была бы сенсация, если бы Даниил выиграл, но ее не случилось», — сказала Брюховец «РБК Спорт».

Шамиль Тарпищев, президент Федерации тенниса России (ФТР)

«Я могу сказать только самые теплые слова о Дане. Он проиграл не со счета 2–0 по сетам, перелом наметился еще во второй партии, когда Даня не сумел победить со счетом 6:1. Силы имеют свой предел, это сказалось, хотя Даня вытащил из себя все. Так бывает, это теннис. Хочу, чтобы все знали, что у нас есть великая тройка: Кафельников, Сафин и Медведев. Есть чувство гордости от того, как сыграл Даниил. Первые полтора сета Даниил играл идеально. Заставлял Синнера защищаться, итальянцу оставалось играть только в обороне. А когда Медведев подсел, стал играть в защите, игра переменилась. Для меня главное, что Даня отдал все на корте, сожалений быть не должно. Это поражение не сломает Медведева. Жаль, что он играл лишние сеты на турнире, это все решило. Потенциал Синнера в финале был выше. Даня стал играть лучше в атаке, вот что важно, так что идем дальше», — сказал Тарпищев «Матч ТВ».

Евгений Кафельников, победитель двух турниров «Большого шлема»

«Очень трудный матч. Невероятное начало — Синнер потерялся полностью. Медведев давил первые два сета, но потом видимо устал. Даниил почти в два раза больше времени провел на корте перед финалом, чем Синнер. Очень обидно, что не получилось закрыть матч в трех сетах. Но Медведев не смог найти в себе дополнительные силы. А Синнер смог подобрать ключи, восстановился психологически и как питбуль вцепился в игру. Статистика никогда не врет. Даниил столько отбегал, что на 5 финальных сетов просто не хватило. Третий сет был решающим», — цитирует Кафельникова Sport24.

Анна Дмитриева, 18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор

«Это пятисетовый матч. Первые два сета Даня доминировал, великолепно играл. Он превосходил по всей статистике своего соперника. Но при счете 5:1, когда почувствовал, что выиграл вторую партию, мне кажется, что немного потерял внимание. Дальше чуть-чуть смягчил игру и дал возможность Синнеру прийти в себя. Уже в конце второго сета Синнер начал находить свою игру, которую Даня в первых двух сетах из него выбил. Дальше была равная битва за каждый матч. Синнер был чуть быстрее, чуть острее и активнее. Как бы мы ни болели за Медведева, все понимали, что Синнер сейчас играет великолепно. Он и сыграл концовку очень хорошо. Янник был немного свежее, но Даня играл на пределе своих сил концовку, боролся до последнего мяча. Но что делать. Это такой вид спорта, где один побеждает, а другой проигрывает», — приводит слова Дмитриевой «Чемпионат».