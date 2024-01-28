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Медведев — Синнер. Онлайн финала Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев пробился в финал Australian Open, в котором встретится с итальянцем Янником Синнером. Онлайн решающего матча первого в сезоне турнира «Большого шлема» — в материале «РБК Спорт»
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Cameron Spencer / Getty Images)

12:10 2:4 Ловит на противоходе Синнера Медведев и забирает свою подачу!

12:09 15:15 Ошибку с форхенда допускает Медведев, после чего зарабатывает очко с резким кроссом с бэкхенда

12:06 40:15 Ошибается Медведев на задней линии с бэкхэнда, после чего Синнер берет третье очко после хорошей подачи. 

12:05 15:15 Прострелил Синнер обратным кроссом навылет.

12:05 0:15 Синнер не успевает за форхендом Медведева

12:03 1:3. Снова эйс! Гейм за российским теннисистом

12:02 0:40 Берет второе очко Медведев на эйсе.Третье очко приносет россиянину выход к сетке.

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12:01 0:15 Ошибается итальянец, пробивая в сетку на бекхенде по линии.

11:59 1:2 Забирает гейм Медведев

11:58 15:40 Тройной брейк-пойнт у Медведева, после чего пробивает россиянин в коридор.

11:57 0:30 Дважды ошибается Синнер на своей подаче.

11:55 1:1 Медведев забирает свою подачу

11:54 40:40 Допускает двойную ошибку Медведев, в следующем же розыгрыше уже невынужденнную.

11:53 15:40 Ошибается Синнер

11:52 15:30 Очередной эйс от россиянина

11:51 15:15 Первый длинный розыгрыш, но Медведев попадает в сетку.

11:51 0:15 Медведев начинает гейм с эйса

11:50 1:0. Забирает свою подачу Синнер.

11:49 40:15 Снова ошибается на приеме Медведев.

11:48 30:15 Не попадает в корт россиянин.

11:48 15:15 Допускает ошибку Медведев с форхенда.

11:47 0:15 Янник подает. Медведев бьет навылет, не удается Синнеру дотянуться до мяча.

11:46 Остается одна минута до начала встречи.

11:43 Спортсмены продолжают разминку.

11:41 Синнер выиграл жеребьевку. Итальянец будет подавать первым.

11:38 Теннисисты выходят на корт «Род Лэйвер Арены».

11:30 Медведев проведет шестой финал турнира «Большого шлема». В свою очередь, у Синнера нет такого опыта и в финальной встрече ТБШ он играет впервые.

11:20 Первый российский чемпион Australian Open и Roland Garros в смешанном разряде Андрей Ольховский отмечал, что пока Медведев, который провел три пятисетовых матча на турнире, является аутсайдером.

«Если объективно говорить, то Синнер пока показывал более стабильный теннис. Никто не знает, как будет в финале. Пока Даниил аутсайдер, он вымотался, у него были тяжелые матчи. По игре Синнер предпочтительнее немного, сейчас он показывает лучший теннис в своей жизни», — сказал Ольховский «РБК Спорт».

11:15 Российский теннисист Даниил Медведев сыграет против итальянца Янника Синнера в финале Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема». В личных встречах у Медведева и Синнера счет 6–3 в пользу россиянина, но он проиграл итальянцу три последних матча.

Нынешний финал Australian Open станет первым с 2005-го года, в котором не примут участие Новак Джокович, Роджер Федерер или Рафаэль Надаль.

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Теги
теннис Australian Open Даниил Медведев Янник Синнер
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