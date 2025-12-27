Соболенко подарила сопернику российские конфеты перед «Битвой полов»

Встреча первой ракетки мира и австралийца Ника Кирьоса пройдет в Дубае 28 декабря

Арина Соболенко и Ник Кирьос (Фото: Christopher Pike / Getty Images)

Белорусская теннисистка, первая ракетка мира Арина Соболенко подарила российские конфеты австралийцу Нику Кирьосу перед их предстоящем выставочным матчем.

«Спасибо за подарок! С нетерпением жду завтрашнего веселья!» — написал австралиец в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), выложив фото с российскими сладостями, которые ему подарила Соболенко.

Их матч, названный организаторами «Битвой полов», пройдет в Дубае 28 декабря.

30-летний Кирьос — победитель 11 турниров ATP. Лучший результат в одиночном разряде на турнирах «Большого шлема» — финал Уимблдона (2022). Также он является победителем Открытого чемпионата Австралии в парах (2022). Австралиец не играл с марта из-за проблем со здоровьем, он вернулся на корт в начале декабря.

Наиболее известная «Битва полов» в теннисе произошла в 1973 году в Техасе. За матчем между ветераном мужского тенниса Бобби Риггсом и одной из лучших теннисисток того времени Билли Джин Кинг следили 90 млн человек — рекордная телевизионная аудитория со времени высадки на Луну (1969). На кону были $100 тыс. призового фонда, Билли Джин Кинг победила.