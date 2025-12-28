Рублев принес сборной мира победу на выставочном турнире в Шэньчжэне

Рублев принес сборной мира победу на командой Европы на турнире WTCC в Китае

Андрей Рублев (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Вторая ракетка России Андрей Рублев помог сборной мира победить команду Европы на выставочном турнире World Tennis Continental Cup в Шэньчжэне (Китай).

Рублев выиграл все свои три матча на турнире — против чемпиона турнира «Мастерс» в Шанхае монегаска Валентена Вашеро (2:6, 7:6 (7:5), 10:7) и итальянца Флавио Коболли (6:3, 6:4), а также в миксте с Еленой Рыбакиной против Вашеро и Иги Свёнтек (6:4, 6:4).

За команду мира также играли китайцы Ван Синьюй и Чжан Чжичжэнь, за команду Европы — швейцарка Белинда Бенчич.

Сборная мира выиграла на турнире шесть матчей из десяти.

Рублев занимает в мировом рейтинге 16-е место, в 2025 году он выиграл один турнир — категории ATP 500 в Дохе.