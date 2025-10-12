 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Боливия 1 1,33 x 5 2 9,8 Единоборства MMA. UFC Fight Night 262. Ванкувер. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Ренье де Риддер Брендэн Аллен 1 1,38 x 60 2 3,15 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

«Мастерс» в Шанхае выиграл теннисист с самым низким рейтингом в истории

204-я ракетка мира Вашеро сенсационно выиграл «Мастерс» в Шанхае
204-я ракетка мира Валентен Вашеро из Монако в финале обыграл своего кузена Риндеркнеша, взлетел на 164 строчки в рейтинге и заработал вдвое больше призовых, чем за всю предыдущую карьеру
Валентен Вашеро
Валентен Вашеро (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Теннисист из Монако Валентен Вашеро, занимающий 204-е место в рейтинге ATP, стал победителем турнира серии «Мастерс» в Шанхае с призовым фондом $9 млн. Вашеро стал чемпионом с самым низким рейтингом в истории турниров «Мастерс» (с 1990 года) и первым монегаском, выигравшим титул на турнирах ATP в одиночном разряде.

В финале Вашеро обыграл своего кузена и бывшего партнера по студенческой команде француза Артура Риндеркнеша (54-й в рейтинге) со счетом 4:6, 6:3, 6:3.

Риндеркнеш впервые прошел дальше третьего раунда турнира «Мастерс», на пути к финалу он обыграл, в частности, Александра Зверева, Феликса Оже-Альяссима и Даниила Медведева.

Вашеро среди других соперников в Шанхае победил Александра Бублика, Хольгера Руне и Новака Джоковича. Всего в ATP до этого турнира он выиграл только один матч — ранее в этом году в Монте-Карло.

Вашеро стал всего третьим игроком из квалификации, победившим на «Мастерс», после Роберто Карретеро (Гамбург, 1996) и Альберта Портаса (Гамбург, 2001). Ранее победителем «Мастерса» с самым низким рейтингом был хорват Борна Чорич (152-й, турнир 2022 года в Цинциннати).

Вашеро после победы в Шанхае взлетел на 164 строчки в livе-рейтинге и стал 40-м. Он также заработал более $1,1 млн призовых — почти в два раза больше, чем за всю предыдущую карьеру.

Риндеркнеш поднялся на 28-е место в рейтинге (лучшее в карьере).

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
ATP Валентен Вашеро
Материалы по теме
Медведев поспорил с судьей после поражения в полуфинале в Шанхае
Спорт
Джокович проиграл 204-й ракетке мира из Монако в полуфинале «Мастерс»
Спорт
Медведев выругался матом после выхода в 1/4 финала «Мастерс» в Шанхае
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 94,05 (-0,65) Инвестиции, 08:47 Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 81,19 (-0,22) Инвестиции, 08:47
Гуфа оштрафовали за отказ пройти проверку на наркотики перед концертом Общество, 16:03
Израиль пожаловался в CAS на недопуск своих гимнастов на ЧМ в Индонезии Спорт, 15:47
Что отличает бизнес-центры класса Prime РБК и ГАЛС, 15:47
FP рассказал, что Китай строит «мегаплотину» в Тибете Общество, 15:36
Суд арестовал бывшего топ-менеджера FESCO и «Трансконтейнера» Исурина Бизнес, 15:34
В Египте начали переселять российских туристов из-за саммита по Газе Общество, 15:24
3 стратегии от Мосбиржи для начинающих инвесторов #всенабиржу!, 15:18
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Умер разработчик ядерных боеприпасов Юрий Бармаков Общество, 15:05
Лукашенко посоветовал Зеленскому договориться Политика, 15:01
Гладков рассказал, что его жена отказалась покидать Белгород Политика, 14:56
На Солнце заметили протуберанец «неадекватного размера» Общество, 14:51
«Мастерс» в Шанхае выиграл теннисист с самым низким рейтингом в истории Спорт, 14:40
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Путин ввел мораторий на обнуление топливного демпфера Бизнес, 14:34