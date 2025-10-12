«Мастерс» в Шанхае выиграл теннисист с самым низким рейтингом в истории

204-я ракетка мира Валентен Вашеро из Монако в финале обыграл своего кузена Риндеркнеша, взлетел на 164 строчки в рейтинге и заработал вдвое больше призовых, чем за всю предыдущую карьеру

Валентен Вашеро (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Теннисист из Монако Валентен Вашеро, занимающий 204-е место в рейтинге ATP, стал победителем турнира серии «Мастерс» в Шанхае с призовым фондом $9 млн. Вашеро стал чемпионом с самым низким рейтингом в истории турниров «Мастерс» (с 1990 года) и первым монегаском, выигравшим титул на турнирах ATP в одиночном разряде.

В финале Вашеро обыграл своего кузена и бывшего партнера по студенческой команде француза Артура Риндеркнеша (54-й в рейтинге) со счетом 4:6, 6:3, 6:3.

Риндеркнеш впервые прошел дальше третьего раунда турнира «Мастерс», на пути к финалу он обыграл, в частности, Александра Зверева, Феликса Оже-Альяссима и Даниила Медведева.

Вашеро среди других соперников в Шанхае победил Александра Бублика, Хольгера Руне и Новака Джоковича. Всего в ATP до этого турнира он выиграл только один матч — ранее в этом году в Монте-Карло.

Вашеро стал всего третьим игроком из квалификации, победившим на «Мастерс», после Роберто Карретеро (Гамбург, 1996) и Альберта Портаса (Гамбург, 2001). Ранее победителем «Мастерса» с самым низким рейтингом был хорват Борна Чорич (152-й, турнир 2022 года в Цинциннати).

Вашеро после победы в Шанхае взлетел на 164 строчки в livе-рейтинге и стал 40-м. Он также заработал более $1,1 млн призовых — почти в два раза больше, чем за всю предыдущую карьеру.

Риндеркнеш поднялся на 28-е место в рейтинге (лучшее в карьере).