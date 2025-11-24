 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Два олимпийских чемпиона покинули тренерский штаб хоккейного «Спартака»

Олимпийские чемпионы Ковалев и Кравчук покинули тренерский штаб «Спартака»
«Спартак» в этом сезоне КХЛ выиграл меньше половины матчей. Клуб расстался с Алексеем Ковалевым и Игорем Кравчуком
Алексей Ковалев
Алексей Ковалев (Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Global Look Press)

Московский «Спартак» объявил об уходе из тренерского штаба команды Алексея Ковалева и Игоря Кравчука. В штаб основной команды перешел старший тренер молодежки Олег Кваша.

«Спартак» занимает седьмое место в Западной конференции КХЛ, команда выиграла 14 из 29 матчей в этом сезоне.

Чемпион Игр-1992 и обладатель Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Рейнджерс» Ковалев работал в «Спартаке» с 2023 года.

Кравчук, двукратный олимпийский чемпион, пополнил штаб «красно-белых» в июле, в его задачи входила работа с защитниками.

Главным тренером «Спартака» является Алексей Жамнов.

Анна Сатдинова
КХЛ ХК Спартак
