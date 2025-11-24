Два олимпийских чемпиона покинули тренерский штаб хоккейного «Спартака»
Московский «Спартак» объявил об уходе из тренерского штаба команды Алексея Ковалева и Игоря Кравчука. В штаб основной команды перешел старший тренер молодежки Олег Кваша.
«Спартак» занимает седьмое место в Западной конференции КХЛ, команда выиграла 14 из 29 матчей в этом сезоне.
Чемпион Игр-1992 и обладатель Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Рейнджерс» Ковалев работал в «Спартаке» с 2023 года.
Кравчук, двукратный олимпийский чемпион, пополнил штаб «красно-белых» в июле, в его задачи входила работа с защитниками.
Главным тренером «Спартака» является Алексей Жамнов.
