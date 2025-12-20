Овечкин вошел в топ-20 игроков в истории по числу матчей в НХЛ
Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поднялся на 20-е место по количеству сыгранных матчей за карьеру в истории НХЛ.
40-летний форвард вышел на лед в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройт Ред Уингз».
Для россиянина это 1526-й в карьере матч в «регулярках» НХЛ. По этому показателю он догнал Райана Сутера. Рекордсменом является Патрик Марло (1779). Среди действующих игроков больше Овечкина провел только защитник «Колорадо Эвеланш» Брент Бернс (1531).
Лучший снайпер в истории НХЛ не может поразить ворота уже шесть матчей подряд. Это его самая длительная безголевая серия с января 2024 года, когда он прервал ее в девятом матче. После безголевые серии ни разу не достигали пяти игр. Самая длительная его сухая серия в карьере составляет 14 матчей (ноябрь—декабрь 2023 года).
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Главные заявления Путина по итогам прямой линии
ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%
Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома
«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»
Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины
Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear