Спорт⁠,
0

Овечкин вошел в топ-20 игроков в истории по числу матчей в НХЛ

Игра против «Детройта» стала для капитана «Вашингтона» 1526-й в регулярных чемпионатах НХЛ
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Jamie Sabau / Getty Images)

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поднялся на 20-е место по количеству сыгранных матчей за карьеру в истории НХЛ.

40-летний форвард вышел на лед в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройт Ред Уингз».

Для россиянина это 1526-й в карьере матч в «регулярках» НХЛ. По этому показателю он догнал Райана Сутера. Рекордсменом является Патрик Марло (1779). Среди действующих игроков больше Овечкина провел только защитник «Колорадо Эвеланш» Брент Бернс (1531).

Лучший снайпер в истории НХЛ не может поразить ворота уже шесть матчей подряд. Это его самая длительная безголевая серия с января 2024 года, когда он прервал ее в девятом матче. После безголевые серии ни разу не достигали пяти игр. Самая длительная его сухая серия в карьере составляет 14 матчей (ноябрь—декабрь 2023 года).

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин
Александр Овечкин фото
Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года

