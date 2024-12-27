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Овечкин провел полноценную тренировку с основой «Вашингтона» после травмы

Овечкин провел первую полноценную тренировку с основой «Вашингтона» после травмы
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» может 29 декабря сыграть с «Торонто Мэйпл Лифс». 39-летний Овечкин пропустил уже 16 матчей после перелома малоберцовой кости
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, который восстановился после перелома ноги, впервые после травмы провел полноценную тренировку с основой клуба. Об этом соцсети Х сообщил журналист сайта НХЛ Том Гулитти.

39-летний Овечкин занимался в первом звене с Алексеем Протасом и Диланом Строумом, а также в первой бригаде большинства.

Следующий матч «Вашингтон» проведет в ночь на 29 декабря в гостях, сыграв с «Торонто Мэйпл Лифс».

Овечкин получил перелом малоберцовой кости в матче с «Ютой» 19 ноября. В клубе оценивали срок восстановления в четыре—шесть недель. В итоге он пропустил чуть больше пяти недель и 16 матчей, в которых у «Вашингтона» десять побед и шесть поражений.

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Александр Овечкин

«Вашингтон» занимает первое место в Восточной конференции, набрав 38 очков в 34 матчах.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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