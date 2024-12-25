Трехкратный обладатель Кубка Гагарина перешел из ЦСКА в «Авангард»

Армейцы обменяли Константина Окулова на американца Коула Касселса

Константин Окулов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Трехкратный чемпион КХЛ нападающий Константин Окулов перешел из московского ЦСКА в омский «Авангард» в обмен на американского форварда Коула Касселса, сообщила пресс-служба лиги.

У Окулова в этом сезоне пять голов и 11 результативных передач в 36 матчах, у Касселса — пять очков (2+3) в 33 играх.

Магнитогорский «Металлург» подписал до конца сезона защитника Никиту Камалова, который начинал сезон в астанинском «Барысе», и получил в обмен на денежную компенсацию канадского форварда Троя Джозефса из тольяттинской «Лады».

Череповецкая «Северсталь» перезаключила контракт с вратарем Александром Самойловым на три года и расторгла соглашение с форвардом Никитой Коростелевым, который ушел в челябинский «Трактор».

Также из Череповца в Челябинск переедет защитник Глеб Иванов, а в обратном направлении — защитник Артем Щучинов и нападающий Михаил Котляревский.