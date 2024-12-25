Трехкратный обладатель Кубка Гагарина перешел из ЦСКА в «Авангард»
Трехкратный чемпион КХЛ нападающий Константин Окулов перешел из московского ЦСКА в омский «Авангард» в обмен на американского форварда Коула Касселса, сообщила пресс-служба лиги.
У Окулова в этом сезоне пять голов и 11 результативных передач в 36 матчах, у Касселса — пять очков (2+3) в 33 играх.
Магнитогорский «Металлург» подписал до конца сезона защитника Никиту Камалова, который начинал сезон в астанинском «Барысе», и получил в обмен на денежную компенсацию канадского форварда Троя Джозефса из тольяттинской «Лады».
Череповецкая «Северсталь» перезаключила контракт с вратарем Александром Самойловым на три года и расторгла соглашение с форвардом Никитой Коростелевым, который ушел в челябинский «Трактор».
Также из Череповца в Челябинск переедет защитник Глеб Иванов, а в обратном направлении — защитник Артем Щучинов и нападающий Михаил Котляревский.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Яшина снова объявили в розыск через четыре месяца после обмена
Президент РОАД заявил о риске массовых банкротств дилеров в 2025 году
Wildberries купит самый высокий небоскреб в Москве под штаб-квартиру
Разрушители мифов: можно ли пить пиво после вина
Собянин допустил включение в реновацию домов 60-70 годов постройки
Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран
Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика
В России начались продажи нового флагманского седана Kia
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Акции крупных майнеров стали убыточными в 2024 году. Почему?
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов