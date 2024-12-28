Дюков будет единственным кандидатом на пост президента РФС
Действующий президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков будет единственным кандидатом на выборах главы организации. Об этом сообщается на сайте РФС.
28 декабря состоялось заседание избиркома РФС, на котором были рассмотрены поступившие от членов РФС и выдвинутых ими кандидатов документы. Дюкова выдвинули 77 организаций — членов РФС.
Отчетно-выборная конференция РФС состоится 2 февраля.
Дюков возглавляет РФС с 2019 года. В конце ноября он заявил, что будет баллотироваться на новый срок.
До прихода в РФС Дюков возглавлял совет директоров «Зенита» с 2017 года. До этого с 2008-го он был президентом клуба. За период его работы «Зенит» трижды становился чемпионом России, четыре раза завоевал Суперкубок России, два раза — Кубок России, в 2008 году — Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.
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