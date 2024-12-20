Дюков заявил, что ждет возвращения российских клубов в еврокубки в 2025-м
Глава РФС Александр Дюков рассказал журналистам, что в 2025 году ожидает возвращения сборных России и клубов к международным турнирам под эгидой ФИФА и УЕФА.
«В следующем году жду положительных изменений. <...> Я ожидаю, что в следующем году произойдут положительные изменения и наши сборные и клубы будут участвовать в официальных международных турнирах ФИФА и УЕФА», — цитирует Дюкова «Матч ТВ».
Российские команды с февраля 2022 года на неопределенный срок отстранены от участия в международных турнирах. В связи с этим сборная России пропустила ЧМ-2022 и Евро-2024, а российские клубы — еврокубки. Не было сборной России и в списке участников жеребьевки европейского отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.
Генсек РФС Максим Митрофанов ранее говорил, что 60–70% стран поддержат возвращение сборной России на международные турниры.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Набиуллина рассказала о своих пожеланиях к Деду Морозу
Производитель алкоголя из КНДР подал заявку на регистрацию знака в России
В Краснодарском крае обнаружили повторные выбросы мазута
Рыльск в Курской области подвергся массированному обстрелу. Видео
Погибшему генералу Кириллову посмертно присвоено звание Героя России
Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова
Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика
Хуснуллин оценил нехватку рабочей силы на стройках
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Индекс финансового стресса для России приблизился к годовым максимумам
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов