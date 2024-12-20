 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Дюков заявил, что ждет возвращения российских клубов в еврокубки в 2025-м

Дюков: ожидаю возвращения сборной России и клубов РПЛ к турнирам в 2025 году
Глава РФС заявил, что в следующем году ждет возвращения сборных России и клубов на международные турниры ФИФА и УЕФА. Они отстранены с февраля 2022 года
Александр Дюков
Александр Дюков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Глава РФС Александр Дюков рассказал журналистам, что в 2025 году ожидает возвращения сборных России и клубов к международным турнирам под эгидой ФИФА и УЕФА.

«В следующем году жду положительных изменений. <...> Я ожидаю, что в следующем году произойдут положительные изменения и наши сборные и клубы будут участвовать в официальных международных турнирах ФИФА и УЕФА», — цитирует Дюкова «Матч ТВ».

Дюков сообщил о желании пригласить главу УЕФА на матч сборной России
Спорт
Александр Дюков

Российские команды с февраля 2022 года на неопределенный срок отстранены от участия в международных турнирах. В связи с этим сборная России пропустила ЧМ-2022 и Евро-2024, а российские клубы — еврокубки. Не было сборной России и в списке участников жеребьевки европейского отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

Генсек РФС Максим Митрофанов ранее говорил, что 60–70% стран поддержат возвращение сборной России на международные турниры.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Набиуллина рассказала о своих пожеланиях к Деду Морозу

Производитель алкоголя из КНДР подал заявку на регистрацию знака в России

В Краснодарском крае обнаружили повторные выбросы мазута

Рыльск в Курской области подвергся массированному обстрелу. Видео

Погибшему генералу Кириллову посмертно присвоено звание Героя России

Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

Хуснуллин оценил нехватку рабочей силы на стройках

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Индекс финансового стресса для России приблизился к годовым максимумам

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российский футбольный союз (РФС) Александр Дюков сборная России по футболу УЕФА ФИФА
Материалы по теме
Отстраненная ФИФА сборная России завершила год на 34-м месте в рейтинге
Спорт
Сборная России выиграла шестой матч подряд с общим счетом 34:0
Спорт
ФИФА подтвердила отсутствие сборной России в жеребьевке отбора ЧМ-2026
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама. ООО «БОРК Импорт»

Лента новостей
Курс евро на 21 декабря
EUR ЦБ: 106,54 (-1,41) Инвестиции, 18:16 Курс доллара на 21 декабря
USD ЦБ: 102,34 (-1,08) Инвестиции, 18:16
Что формирует спрос на съемные квартиры в столичном регионе20:46
Семейная ипотека на вторичку не распространится на Москву и ПетербургОбщество, 20:39
На севере Москвы банкомат сгорел после попытки взломаОбщество, 20:37
Песков заявил об отсутствии запросов от Берлина на визит Шольца в МосквуПолитика, 20:31
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 20:14
Риски ипотеки от застройщиков сравнили с рисками валютной ипотеки 2014 г.Недвижимость, 20:06
Axios узнал о встрече американских дипломатов с новыми властями СирииПолитика, 20:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Минприроды: в Черное море попало около 4 тыс. тонн нефтепродуктовОбщество, 19:54
В Лос-Анджелесе связали массовое отравление с устрицамиВино, 19:52
Как устроены энергетические гиганты РоссииРБК и Россети, 19:52
Российского теннисиста дисквалифицировали на два года за мельдонийСпорт, 19:47
Украина сообщила о будущем визите спецпосланника Трампа и планах беседыПолитика, 19:46
Судно с моряками из Сирии и Египта подало сигнал бедствия у порта КавказОбщество, 19:44
Der Spiegel сообщил об опасениях оппозиции, что Шольц поедет в МосквуПолитика, 19:42