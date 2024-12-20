Дюков: ожидаю возвращения сборной России и клубов РПЛ к турнирам в 2025 году

Дюков заявил, что ждет возвращения российских клубов в еврокубки в 2025-м

Глава РФС заявил, что в следующем году ждет возвращения сборных России и клубов на международные турниры ФИФА и УЕФА. Они отстранены с февраля 2022 года

Александр Дюков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Глава РФС Александр Дюков рассказал журналистам, что в 2025 году ожидает возвращения сборных России и клубов к международным турнирам под эгидой ФИФА и УЕФА.

«В следующем году жду положительных изменений. <...> Я ожидаю, что в следующем году произойдут положительные изменения и наши сборные и клубы будут участвовать в официальных международных турнирах ФИФА и УЕФА», — цитирует Дюкова «Матч ТВ».

Российские команды с февраля 2022 года на неопределенный срок отстранены от участия в международных турнирах. В связи с этим сборная России пропустила ЧМ-2022 и Евро-2024, а российские клубы — еврокубки. Не было сборной России и в списке участников жеребьевки европейского отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

Генсек РФС Максим Митрофанов ранее говорил, что 60–70% стран поддержат возвращение сборной России на международные турниры.