Дегтярев сообщил о переговорах РФС о проведении матча со сборной Турции в 2025-м

Дегтярев сообщил о переговорах РФС о проведении матча со сборной Турции

Министр спорта сообщил, что в Турции есть интерес к проведению встречи против сборной России. Глава РФС ранее говорил, что сборная сыграет с командами из Европы в 2025 году

Игроки сборной России (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Сборная России по футболу в 2025 году может провести товарищеский матч против команды Турции, рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» министр спорта и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

«Я только что был в Стамбуле. Есть интерес у турецкой сборной. <...> 100 лет у нас с первого матча в этом году сборных Советского Союза и Турции. Почему бы в следующем году не провести, например, матч с Турцией?» — сказал Дегтярев.

Министр добавил, что Российский футбольный союз (РФС) ведет переговоры о проведении этого матча.

Сборная России отстранена от турниров УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года и проводит только товарищеские матчи. В этом году россияне обыграли сборные Сербии (4:0), Белоруссии (4:0), Вьетнама (3:0), Брунея (11:0) и Сирии (4:0).

Президент РФС Александр Дюков говорил, что сборная в 2025 году сыграет с соперниками из Европы.