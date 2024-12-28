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Дегтярев сообщил о переговорах РФС о проведении матча со сборной Турции

Дегтярев сообщил о переговорах РФС о проведении матча со сборной Турции в 2025-м
Министр спорта сообщил, что в Турции есть интерес к проведению встречи против сборной России. Глава РФС ранее говорил, что сборная сыграет с командами из Европы в 2025 году
Игроки сборной России
Игроки сборной России (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Сборная России по футболу в 2025 году может провести товарищеский матч против команды Турции, рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» министр спорта и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

«Я только что был в Стамбуле. Есть интерес у турецкой сборной. <...> 100 лет у нас с первого матча в этом году сборных Советского Союза и Турции. Почему бы в следующем году не провести, например, матч с Турцией?» — сказал Дегтярев.

Министр добавил, что Российский футбольный союз (РФС) ведет переговоры о проведении этого матча.

Сборная России по футболу сыграет с командами из Европы в 2025 году
Спорт
Футболисты сборной России

Сборная России отстранена от турниров УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года и проводит только товарищеские матчи. В этом году россияне обыграли сборные Сербии (4:0), Белоруссии (4:0), Вьетнама (3:0), Брунея (11:0) и Сирии (4:0).

Президент РФС Александр Дюков говорил, что сборная в 2025 году сыграет с соперниками из Европы.

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Михаил Дегтярев фото

Михаил Дегтярев

политик, министр спорта России, президент Олимпийского комитета России
10 июля 1981 года
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