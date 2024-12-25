 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Сборная России по футболу сыграет с командами из Европы в 2025 году

Президент РФС Дюков: сборная России сыграет с командами из Европы в 2025 году
Матчи запланированы на март и июнь, сообщил глава Российского футбольного союза Александр Дюков
Футболисты сборной России
Футболисты сборной России (Фото: Степан Ноздрев / ТАСС)

Сборная России по футболу проведет товарищеские матчи с национальными командами из Европы в 2025 году. Об этом «РИА Новости» сообщил президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

«Матчи планируем и в марте, и в июне. Речь идет в том числе о европейских сборных», — сказал он.

Отстраненная ФИФА сборная России завершила год на 34-м месте в рейтинге
Спорт
Главный тренер сборной России Валерий Карпин

Жеребьевка европейского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года состоялась 13 декабря, однако сборную России не включили в список участников турнира. По итогам жеребьевки был сформирован календарь игр сборных на 2025 год.

Российские команды с февраля 2022 года на неопределенный срок отстранены от участия в международных турнирах. В связи с этим сборная России пропустила ЧМ-2022 и Евро-2024, а российские клубы — еврокубки. Команда Валерия Карпина сейчас проводит только товарищеские матчи.

Телеведущую Татьяну Лазареву заочно приговорили к 6,5 годам

Разрушители мифов: можно ли пить пиво после вина

Какие предновогодние скидки предлагают в новостройках Москвы

Шольц в поздравлении немцам рассказал о «чертовски суровых временах»

Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова

Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

В проекте ГОСТа закрепили два названия шаурмы

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Тарасова посоветовала Загитовой делать ледовое шоу на свои деньги

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Альвина Цаканян
Футбол сборная России по футболу Александр Дюков
Материалы по теме
Отстраненная ФИФА сборная России завершила год на 34-м месте в рейтинге
Спорт
Глава РФС назвал самый яркий матч сборной России в 2024 году
Спорт
Экс-игрок сборной России Семшов стал советником белгородского губернатора
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 25 декабря
EUR ЦБ: 104,23 (-1,02) Инвестиции, 24 дек, 18:10 Курс доллара на 25 декабря
USD ЦБ: 99,87 (-1,74) Инвестиции, 24 дек, 18:10
Как выглядит место крушения самолета в КазахстанеОбщество, 12:19 
Апелляционный военный суд изменил приговор Беркович и Петрийчук⁠Политика, 12:17
Правительство допустило увеличение числа регионов с запретом майнингаКрипто, 12:17
В Казахстане создали комиссию по расследованию крушения самолетаОбщество, 12:15
Возьму в долю: как выбрать опционную программу для мотивации сотрудниковPro, 12:14
Омбудсмен Казахстана сообщила о двух выживших детях на борту самолетаОбщество, 12:11
В РПЦ рассказали об отношении к искусственному интеллектуОбщество, 12:09
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Как продать оборудование, оставить его себе и получить деньги на новоеРБК и Альфа-Лизинг, 12:07
В Казахстане сообщили об обнаружении тел погибших при авиакатастрофеОбщество, 12:02
Azerbaijan Airlines опубликовала список пассажиров разбившегося самолета⁠Общество, 12:00
Алиханов заявил о планах повышать долю российского вина в меню и розницеВино, 11:50
Как спасали выживших при крушении самолета в Казахстане. ВидеоОбщество, 11:48
Подозреваемый назвал сумму за взрыв главы оборонного предприятияПолитика, 11:47
Дело возбудили по факту авиакатастрофы под АктауОбщество, 11:44