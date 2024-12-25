Президент РФС Дюков: сборная России сыграет с командами из Европы в 2025 году

Сборная России по футболу сыграет с командами из Европы в 2025 году

Матчи запланированы на март и июнь, сообщил глава Российского футбольного союза Александр Дюков

Футболисты сборной России (Фото: Степан Ноздрев / ТАСС)

Сборная России по футболу проведет товарищеские матчи с национальными командами из Европы в 2025 году. Об этом «РИА Новости» сообщил президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

«Матчи планируем и в марте, и в июне. Речь идет в том числе о европейских сборных», — сказал он.

Жеребьевка европейского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года состоялась 13 декабря, однако сборную России не включили в список участников турнира. По итогам жеребьевки был сформирован календарь игр сборных на 2025 год.

Российские команды с февраля 2022 года на неопределенный срок отстранены от участия в международных турнирах. В связи с этим сборная России пропустила ЧМ-2022 и Евро-2024, а российские клубы — еврокубки. Команда Валерия Карпина сейчас проводит только товарищеские матчи.