Сборная России по футболу сыграет с командами из Европы в 2025 году
Сборная России по футболу проведет товарищеские матчи с национальными командами из Европы в 2025 году. Об этом «РИА Новости» сообщил президент Российского футбольного союза Александр Дюков.
«Матчи планируем и в марте, и в июне. Речь идет в том числе о европейских сборных», — сказал он.
Жеребьевка европейского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года состоялась 13 декабря, однако сборную России не включили в список участников турнира. По итогам жеребьевки был сформирован календарь игр сборных на 2025 год.
Российские команды с февраля 2022 года на неопределенный срок отстранены от участия в международных турнирах. В связи с этим сборная России пропустила ЧМ-2022 и Евро-2024, а российские клубы — еврокубки. Команда Валерия Карпина сейчас проводит только товарищеские матчи.
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