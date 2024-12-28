«Авангард»: клуб заплатил «Спартаку» за Кожевникова ₽1 тыс., а не ₽25 млн

В «Авангарде» заявили, что заплатили за хоккеиста ₽1 тыс., а не ₽25 млн

Омский клуб опроверг информацию, что переход форварда московского «Спартака» Кирилла Кожевникова обошелся в 25 млн руб.

Кирилл Кожевников (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

«Авангард» заплатил за переход хоккеиста московского «Спартака» Кирилла Кожевникова 1 тыс. руб. Об этом говорится в заявлении в телеграм-канале омского клуба КХЛ.

Ранее «Спорт-Экспресс» писал, что сумма компенсации за 25-летнего Кожевникова составила 25 млн руб.

«Накануне в СМИ появилась ложная информация о сумме компенсации за нападающего Кирилла Кожевникова при переходе из «Спартака» в «Омские Крылья» в размере 25 млн руб. Сумма компенсации согласно договоренностям между руководителями клубов составила одну тысячу рублей, чему у ХК «Авангард» есть документальное подтверждение», — говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне на счету Кожевникова четыре матча в КХЛ, в которых очков он не набрал. В воскресенском «Химике», фарм-клубе «Спартак» в ВХЛ, форвард провел 29 матчей и набрал 9 (5+4) очков.

Кирилл Кожевников является двоюродным братом председателя совета директоров «Авангарда» Евгения Кожевникова.