В «Авангарде» заявили, что заплатили за хоккеиста ₽1 тыс., а не ₽25 млн
«Авангард» заплатил за переход хоккеиста московского «Спартака» Кирилла Кожевникова 1 тыс. руб. Об этом говорится в заявлении в телеграм-канале омского клуба КХЛ.
Ранее «Спорт-Экспресс» писал, что сумма компенсации за 25-летнего Кожевникова составила 25 млн руб.
«Накануне в СМИ появилась ложная информация о сумме компенсации за нападающего Кирилла Кожевникова при переходе из «Спартака» в «Омские Крылья» в размере 25 млн руб. Сумма компенсации согласно договоренностям между руководителями клубов составила одну тысячу рублей, чему у ХК «Авангард» есть документальное подтверждение», — говорится в сообщении.
В нынешнем сезоне на счету Кожевникова четыре матча в КХЛ, в которых очков он не набрал. В воскресенском «Химике», фарм-клубе «Спартак» в ВХЛ, форвард провел 29 матчей и набрал 9 (5+4) очков.
Кирилл Кожевников является двоюродным братом председателя совета директоров «Авангарда» Евгения Кожевникова.
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