Суд взыскал с капитана «Спартака» Зобнина задолженность по взносам на капремонт

Суд взыскал с капитана «Спартака» задолженность по взносам на капремонт

Сумма задолженности полузащитника «красно-белых» и сборной России Романа Зобнина не уточняется

Роман Зобнин (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Суд взыскал задолженность с футболиста сборной России и московского «Спартака» Романа Зобнина по взносам на капитальный ремонт. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

«Мировой судья судебного участка №160 района Покровское-Стрешнево города Москвы вынес судебный приказ о взыскании с Зобнина Романа Сергеевича задолженности по взносам на капитальный ремонт», — говорится в сообщении.

Сумма задолженности не уточняется.

Зобнин выступает за «Спартак» с 2016 года. С командой он стал чемпионом России (2017), выиграл Кубок (2022) и Суперкубок (2017) страны. В нынешнем сезоне 30-летний полузащитник провел 10 матчей за «Спартак» во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Он является капитаном клуба.

В сборной России Зобнин провел 41 матч, играл на ЧМ-2018 и Евро-2020.