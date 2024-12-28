Суд взыскал с капитана «Спартака» задолженность по взносам на капремонт
Суд взыскал задолженность с футболиста сборной России и московского «Спартака» Романа Зобнина по взносам на капитальный ремонт. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.
«Мировой судья судебного участка №160 района Покровское-Стрешнево города Москвы вынес судебный приказ о взыскании с Зобнина Романа Сергеевича задолженности по взносам на капитальный ремонт», — говорится в сообщении.
Сумма задолженности не уточняется.
Зобнин выступает за «Спартак» с 2016 года. С командой он стал чемпионом России (2017), выиграл Кубок (2022) и Суперкубок (2017) страны. В нынешнем сезоне 30-летний полузащитник провел 10 матчей за «Спартак» во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Он является капитаном клуба.
В сборной России Зобнин провел 41 матч, играл на ЧМ-2018 и Евро-2020.
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