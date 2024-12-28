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Двое россиян вошли в число лидеров после второго дня ЧМ по рапиду

Россияне Мурзин и Грищук вошли в число лидеров после второго дня ЧМ по рапиду
Володар Мурзин, Александр Грищук, поляк Ян-Кшиштоф Дуда и Арджун Эригайси из Индии набрали семь очков в девяти партиях
Володар Мурзин
Володар Мурзин (Фото: Michał Walusza / FIDE)

Российские гроссмейстеры Володар Мурзин и Александр Грищук входят в число лидеров после второго дня чемпионата мира по рапиду, который проходит в Нью-Йорке.

18-летний Мурзин, 41-летний Грищук, поляк Ян-Кшиштоф Дуда и Арджун Эригайси из Индии набрали по семь очков после девяти партий.

Магнуса Карлсена сняли с чемпионата мира по рапиду из-за джинсов
Спорт
Магнус Карлсен

Чемпионат мира по рапиду завершится в ночь на 29 декабря, шахматистам осталось сыграть еще по четыре партии. Затем пройдет чемпионат мира по блицу.

В прошлом году оба чемпионата мира выиграл норвежец Магнус Карлсен. На турнире в Нью-Йорке его дисквалифицировали за нарушение дресс-кода — норвежец пришел на соревнования в джинсах и отказался их переодевать. После дисквалификации Карлсен заявил, что не будет участвовать в чемпионате по блицу

Победитель чемпионата мира по рапиду получит $90 тыс. призовых.

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шахматы Володар Мурзин Александр Грищук
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