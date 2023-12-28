Елена Веснина в 37 лет объявила о возвращении в теннис в следующем сезоне

Елена Веснина объявила о возвращении в теннис в 37 лет

Елена Веснина не играла с Олимпиады в Токио, где завоевала серебро в миксте. В мае теннисистка родила вторую дочь

Елена Веснина (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро в парном разряде Елена Веснина заявила в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность), что вернется в профессиональный теннис в предстоящем сезоне.

«Пора поделиться с вами одной новостью. Увидимся на корте в 2024 году», — написала Веснина.

Теннисистке 37 дет, она победительница трех турниров «Большого шлема» в парах, а также вице-чемпионка Олимпиады в Токио в смешанном дуэте с Асланом Карацевым.

Всего на счету Весниной три титула Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде и 18 — в парном. В одиночном разряде россиянка поднималась до 13-го места в мировом рейтинге, в парном была первой ракеткой мира.

Веснина приостанавливала карьеру в 2018 году в связи с беременностью, вернулась на корт в 2021-м, но после Олимпиады в Токио больше не играла. В мае 2023-го Веснина родила вторую дочь.