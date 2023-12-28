 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Спорт ,  
0 

Елена Веснина объявила о возвращении в теннис в 37 лет

Елена Веснина в 37 лет объявила о возвращении в теннис в следующем сезоне
Елена Веснина не играла с Олимпиады в Токио, где завоевала серебро в миксте. В мае теннисистка родила вторую дочь
Елена Веснина
Елена Веснина (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро в парном разряде Елена Веснина заявила в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность), что вернется в профессиональный теннис в предстоящем сезоне.

«Пора поделиться с вами одной новостью. Увидимся на корте в 2024 году», — написала Веснина.

Теннисистке 37 дет, она победительница трех турниров «Большого шлема» в парах, а также вице-чемпионка Олимпиады в Токио в смешанном дуэте с Асланом Карацевым.

Всего на счету Весниной три титула Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде и 18 — в парном. В одиночном разряде россиянка поднималась до 13-го места в мировом рейтинге, в парном была первой ракеткой мира.

Тарпищев назвал сроки решения по допуску теннисистов на Олимпиаду
Спорт
Вторая ракетка России Андрей Рублев

Веснина приостанавливала карьеру в 2018 году в связи с беременностью, вернулась на корт в 2021-м, но после Олимпиады в Токио больше не играла. В мае 2023-го Веснина родила вторую дочь.

Взаимосвязи

Все самое важное о цифровой трансформации бизнеса

Значимость цифровой трансформации

Видео

Цифровая трансформация в торговле

Видео

Цифровая трансформация в строительстве

Видео

Цифровые технологии в жилой недвижимости

Видео

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
теннис Елена Веснина

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря
EUR ЦБ: 100,55 (-0,79) Инвестиции, 16:44 Курс доллара на 29 декабря
USD ЦБ: 90,3 (-1,4) Инвестиции, 16:44
Лолита поблагодарила за поддержку после скандала с «голой вечеринкой» Общество, 20:28
ВТБ не исключил обратный сплит акций для удобства акционеров Инвестиции, 20:25
«Победа» впервые с 2021 года получит Boeing Бизнес, 20:13
Село Сопычи в Брянской области попало под обстрел Политика, 20:02
В Молдавии разрешили совместить референдум и выборы президента Политика, 19:54
В Израиле сообщили о гибели заложницы ХАМАС с гражданством США Общество, 19:46
Бывшему топ-менеджеру ЦБ Китая дали 16 лет за разглашение гостайны Политика, 19:43
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Украинский губернатор не увидел смысла отправлять на фронт депутатов Политика, 19:40
Елена Веснина объявила о возвращении в теннис в 37 лет Спорт, 19:39
Binance призвала пользователей из России вывести средства. Что это значит Крипто, 19:22
НКР присвоило Ак Барс Банку рейтинг ESG-A Пресс-релиз, 19:17
Fonbet рассказал о самых интересных благотворительных программах года РБК Спорт, 19:16
Россиянка Боднарук выиграла чемпионат мира по быстрым шахматам Спорт, 19:15
Ликсутов сообщил о запуске пользовательских отчетов о работе транспорта Город, 19:03