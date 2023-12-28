Глава РПЛ назвал лучших иностранных и российских игроков сезона
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил «Чемпионату», что считает лучшими игроками первой половины сезона среди легионеров Хуниора Алонсо и Джона Кордобу (оба — «Краснодар»), а также Вендела («Зенит»).
Среди российских игроков лиги Алаев выделил Матвея Сафонова («Краснодар»), Максима Глушенкова («Локомотив») и Константина Тюкавина («Динамо»).
У Тюкавина и Кордобы по восемь голов, они занимают второе и третье места в списке лучших бомбардиров соответственно.
Сафонов из 18 матчей восемь провел на ноль, а в остальных пропустил 12 голов. Голкипер является самым дорогим российским игроком этого амплуа по версии Transfermarkt (€18 млн).
Парагвайский защитник Алонсо записал на свой счет две голевые передачи и отыграл все 18 туров без замен, заработав только одну желтую карточку.
Вендел в 16 играх забил четыре гола и сделал шесть результативных передач.
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У Глушенкова четыре мяча и семь передач в 18 играх, а «Локомотив» смог перед зимней паузой подняться на четвертое место в таблице.
«Краснодар» ушел на зимнюю паузу на первой строчке, опередив «Зенит» на два очка.
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