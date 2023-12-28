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Спорт ,  
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Глава РПЛ назвал лучших иностранных и российских игроков сезона

Глава РПЛ Алаев включил Кордобу и Тюкавина в число лучших игроков сезона
Из шести лучших игроков сезона, по версии главы лиги Александра Алаева, трое представляют «Краснодар» — Матвей Сафонов, Хуниор Алонсо и Джон Кордоба
Константин Тюкавин
Константин Тюкавин (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил «Чемпионату», что считает лучшими игроками первой половины сезона среди легионеров Хуниора Алонсо и Джона Кордобу (оба — «Краснодар»), а также Вендела («Зенит»).

Среди российских игроков лиги Алаев выделил Матвея Сафонова («Краснодар»), Максима Глушенкова («Локомотив») и Константина Тюкавина («Динамо»).

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У Тюкавина и Кордобы по восемь голов, они занимают второе и третье места в списке лучших бомбардиров соответственно.

Сафонов из 18 матчей восемь провел на ноль, а в остальных пропустил 12 голов. Голкипер является самым дорогим российским игроком этого амплуа по версии Transfermarkt (€18 млн).

Парагвайский защитник Алонсо записал на свой счет две голевые передачи и отыграл все 18 туров без замен, заработав только одну желтую карточку.

Вендел в 16 играх забил четыре гола и сделал шесть результативных передач.

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У Глушенкова четыре мяча и семь передач в 18 играх, а «Локомотив» смог перед зимней паузой подняться на четвертое место в таблице.

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу на первой строчке, опередив «Зенит» на два очка.

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Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) Александр Алаев Константин Тюкавин

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Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

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