Восьмилетний российский шахматист выиграл еще две партии на ЧМ по рапиду
Восьмилетний российский шахматист Роман Шогджиев довел количество выигранных партий на чемпионате мира по рапиду в Самарканде до четырех.
В четверг, 28 декабря, Шогджиев в 10-м туре черными фигурами победил 33-го шахматиста Азербайджана Кянана Гараева, а в 11-м раунде белыми фигурами обыграл 10-го шахматиста Казахстана Жандоса Агманова.
В первый день турнира, во вторник, Шогджиев победил чемпиона Всемирной шахматной олимпиады 2022 года Жахонгира Вахидова из Узбекистана, а в среду — члена сборной Норвегии Юхана-Себастьяна Кристиансена.
Всего в 11 турах Шогджиев набрал пять очков (четыре победы и две ничьи) и занимает 133-е место в турнирной таблице.
Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович назвал восьмилетнего игрока изюминкой турнира. "Шогджиев блестяще провел несколько партий. Он стал изюминкой турнира, молодец. Выиграл чемпионат мира среди детей, а теперь играет на взрослом чемпионате. И играет хорошо", - цитирует Дворковича ТАСС.
На турнире в Самарканде лидирует норвежец Магнус Карлсен, у которого девять очков.
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Турнир завершится в четверг.
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