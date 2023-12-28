Восьмилетний россиянин Шогджиев выиграл еще две партии на ЧМ по рапиду

Восьмилетний российский шахматист выиграл еще две партии на ЧМ по рапиду

Роман Шогджиев в 11 турах чемпионата мира в Самарканде одержал четыре победы и дважды сыграл вничью. Глава FIDE Аркадий Дворкович назвал его изюминкой турнира

Фото: Oli Scarff / Getty Images

Восьмилетний российский шахматист Роман Шогджиев довел количество выигранных партий на чемпионате мира по рапиду в Самарканде до четырех.

В четверг, 28 декабря, Шогджиев в 10-м туре черными фигурами победил 33-го шахматиста Азербайджана Кянана Гараева, а в 11-м раунде белыми фигурами обыграл 10-го шахматиста Казахстана Жандоса Агманова.

В первый день турнира, во вторник, Шогджиев победил чемпиона Всемирной шахматной олимпиады 2022 года Жахонгира Вахидова из Узбекистана, а в среду — члена сборной Норвегии Юхана-Себастьяна Кристиансена.

Всего в 11 турах Шогджиев набрал пять очков (четыре победы и две ничьи) и занимает 133-е место в турнирной таблице.

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович назвал восьмилетнего игрока изюминкой турнира. "Шогджиев блестяще провел несколько партий. Он стал изюминкой турнира, молодец. Выиграл чемпионат мира среди детей, а теперь играет на взрослом чемпионате. И играет хорошо", - цитирует Дворковича ТАСС.

На турнире в Самарканде лидирует норвежец Магнус Карлсен, у которого девять очков.

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Турнир завершится в четверг.