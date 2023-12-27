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Восьмилетний российский шахматист одержал вторую победу на ЧМ по рапиду

Восьмилетний россиянин Шогджиев одержал вторую победу на ЧМ по рапиду
Роман Шогджиев победил белыми фигурами 25-летнего Юхана-Себастьяна Кристиансена. Всего на счету россиянина три очка в семи партиях турнира
Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images
Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

Восьмилетний российский шахматист Роман Шогджиев выиграл вторую партию на чемпионате мира по рапиду в Самарканде, обыграв третьего по рейтингу гроссмейстера из Норвегии Юхана-Себастьяна Кристиансена.

Шогджиев играл белыми фигурами, партия завершилась на 71-м ходу, отмечает ТАСС.

Кристиансену 25 лет, он занимает 146-е место в рейтинге FIDE.

Всего Шогджиев, чемпион мира среди сверстников, набрал в семи партиях три очка (две победы и две ничьи, а также три поражения) и занимает 130-е место в турнирной таблице во второй день соревнований.

В первый день турнира россиянин смог обыграть чемпиона Всемирной шахматной олимпиады 2022 года Жахонгира Вахидова из Узбекистана.

Восьмилетний российский шахматист выиграл первую партию на ЧМ по рапиду
Спорт
Роман Шогджиев

Лидером турнира является действующий чемпион мира по рапиду и блицу норвежец Магнус Карлсен, у которого шесть очков в семи турах.

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Анна Сатдинова
шахматы Роман Шогджиев
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