Восьмилетний россиянин Шогджиев одержал вторую победу на ЧМ по рапиду

Восьмилетний российский шахматист одержал вторую победу на ЧМ по рапиду

Роман Шогджиев победил белыми фигурами 25-летнего Юхана-Себастьяна Кристиансена. Всего на счету россиянина три очка в семи партиях турнира

Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

Восьмилетний российский шахматист Роман Шогджиев выиграл вторую партию на чемпионате мира по рапиду в Самарканде, обыграв третьего по рейтингу гроссмейстера из Норвегии Юхана-Себастьяна Кристиансена.

Шогджиев играл белыми фигурами, партия завершилась на 71-м ходу, отмечает ТАСС.

Кристиансену 25 лет, он занимает 146-е место в рейтинге FIDE.

Всего Шогджиев, чемпион мира среди сверстников, набрал в семи партиях три очка (две победы и две ничьи, а также три поражения) и занимает 130-е место в турнирной таблице во второй день соревнований.

В первый день турнира россиянин смог обыграть чемпиона Всемирной шахматной олимпиады 2022 года Жахонгира Вахидова из Узбекистана.

Лидером турнира является действующий чемпион мира по рапиду и блицу норвежец Магнус Карлсен, у которого шесть очков в семи турах.

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Общий призовой фонд турнира составляет $1 млн.