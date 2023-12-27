Восьмилетний российский шахматист одержал вторую победу на ЧМ по рапиду
Восьмилетний российский шахматист Роман Шогджиев выиграл вторую партию на чемпионате мира по рапиду в Самарканде, обыграв третьего по рейтингу гроссмейстера из Норвегии Юхана-Себастьяна Кристиансена.
Шогджиев играл белыми фигурами, партия завершилась на 71-м ходу, отмечает ТАСС.
Кристиансену 25 лет, он занимает 146-е место в рейтинге FIDE.
Всего Шогджиев, чемпион мира среди сверстников, набрал в семи партиях три очка (две победы и две ничьи, а также три поражения) и занимает 130-е место в турнирной таблице во второй день соревнований.
В первый день турнира россиянин смог обыграть чемпиона Всемирной шахматной олимпиады 2022 года Жахонгира Вахидова из Узбекистана.
Лидером турнира является действующий чемпион мира по рапиду и блицу норвежец Магнус Карлсен, у которого шесть очков в семи турах.
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