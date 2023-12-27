ЦСКА уволил объявленную МВД в розыск российскую шпажистку
Шпажистка Виолетта Бида (в девичестве — Храпина), которую ранее МВД России объявило в розыск по уголовной статье, еще в октябре была уволена из ЦСКА. Об этом «Матч ТВ» сообщила заместитель начальника ЦСКА по военно‑политической работе Светлана Ишмуратова.
«Виолетта Бида не является нашим работником, она уволена в октябре», — сказала Ишмуратова.
МВД не уточнило, по какой статье разыскивает фехтовальщицу и ее мужа, серебряного призера Олимпиады в Токио в командном турнире шпажистов. Телеграм-канал Shot пишет со ссылкой на источник, что их разыскивают за самовольное оставление части или места службы (статья 337 УК, предусматривает до 10 лет лишения свободы).
Пара в этом году переехала в США, Сергей Бида выступил на чемпионате США без согласия российской стороны. До отъезда шпажист числился в Росгвардии и «Динамо», а его жена была действующей военнослужащей Минобороны в ЦСКА.
Виолетта Бида выиграла серебро чемпионатов мира и Европы 2019 года в командной шпаге.
Бывший министр спорта России и олимпийский чемпион Сиднея в индивидуальной шпаге Павел Колобков заявил ТАСС, что Сергей Бида должен был понимать, что на его отъезд будет «законная реакция». «Они принимали присягу. Если ты хочешь куда-то уехать — у нас свободная страна. Но он закон нарушил и должен отвечать», — сказал Колобков.
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