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ЦСКА уволил объявленную МВД в розыск российскую шпажистку

Объявленную МВД в розыск российскую шпажистку Биду уволили из ЦСКА в октябре
Виолетта Бида с мужем Сергеем в этом году уехали в США. До отъезда шпажистка была военнослужащей, а ее муж числился в Росгвардии. Светлана Ишмуратова заявила, что фехтовальщицу уволили из ЦСКА еще осенью
Виолетта Бида (слева)
Виолетта Бида (слева) (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Шпажистка Виолетта Бида (в девичестве — Храпина), которую ранее МВД России объявило в розыск по уголовной статье, еще в октябре была уволена из ЦСКА. Об этом «Матч ТВ» сообщила заместитель начальника ЦСКА по военно‑политической работе Светлана Ишмуратова.

«Виолетта Бида не является нашим работником, она уволена в октябре», — сказала Ишмуратова.

МВД не уточнило, по какой статье разыскивает фехтовальщицу и ее мужа, серебряного призера Олимпиады в Токио в командном турнире шпажистов. Телеграм-канал Shot пишет со ссылкой на источник, что их разыскивают за самовольное оставление части или места службы (статья 337 УК, предусматривает до 10 лет лишения свободы).

Пара в этом году переехала в США, Сергей Бида выступил на чемпионате США без согласия российской стороны. До отъезда шпажист числился в Росгвардии и «Динамо», а его жена была действующей военнослужащей Минобороны в ЦСКА.

МВД объявило в розыск уехавшую в США пару фехтовальщиков
Спорт
Сергей Бида

Виолетта Бида выиграла серебро чемпионатов мира и Европы 2019 года в командной шпаге.

Бывший министр спорта России и олимпийский чемпион Сиднея в индивидуальной шпаге Павел Колобков заявил ТАСС, что Сергей Бида должен был понимать, что на его отъезд будет «законная реакция». «Они принимали присягу. Если ты хочешь куда-то уехать — у нас свободная страна. Но он закон нарушил и должен отвечать», — сказал Колобков.

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Анна Сатдинова
фехтование Виолетта Бида (Храпина)
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