СКА выиграл у ЦСКА четвертый матч подряд в КХЛ

ЦСКА в четвертый раз подряд проиграл СКА

Матч завершился со счетом 0:2. Московским армейцам ни разу не удалось обыграть СКА в этом сезоне

Фото: Официальный сайт ХК СКА (Санкт-Петербург)

Московский ЦСКА проиграл петербургскому СКА в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

Игра завершилась со счетом 0:2 (0:0, 0:1, 0:1).

Шайбы забросили Иван Зинченко (39-я минута) и Александр Никишин (59).

Вратарь СКА Никита Серебряков отразил все 43 броска.

Действующему обладателю Кубка Гагарина еще ни разу не удалось победить команду Романа Ротенберга в этом сезоне.

В другом матче игрового дня хабаровский «Амур» победил нижнекамский «Нефтехимик» — 4:2.