ЦСКА в четвертый раз подряд проиграл СКА
Московский ЦСКА проиграл петербургскому СКА в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
Игра завершилась со счетом 0:2 (0:0, 0:1, 0:1).
Шайбы забросили Иван Зинченко (39-я минута) и Александр Никишин (59).
Вратарь СКА Никита Серебряков отразил все 43 броска.
Действующему обладателю Кубка Гагарина еще ни разу не удалось победить команду Романа Ротенберга в этом сезоне.
В другом матче игрового дня хабаровский «Амур» победил нижнекамский «Нефтехимик» — 4:2.
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