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ЦСКА в четвертый раз подряд проиграл СКА

СКА выиграл у ЦСКА четвертый матч подряд в КХЛ
Матч завершился со счетом 0:2. Московским армейцам ни разу не удалось обыграть СКА в этом сезоне
Фото: Официальный сайт ХК СКА (Санкт-Петербург)
Фото: Официальный сайт ХК СКА (Санкт-Петербург)

Московский ЦСКА проиграл петербургскому СКА в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

Игра завершилась со счетом 0:2 (0:0, 0:1, 0:1).

Шайбы забросили Иван Зинченко (39-я минута) и Александр Никишин (59).

Вратарь СКА Никита Серебряков отразил все 43 броска.

Действующему обладателю Кубка Гагарина еще ни разу не удалось победить команду Романа Ротенберга в этом сезоне.

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В другом матче игрового дня хабаровский «Амур» победил нижнекамский «Нефтехимик» — 4:2.

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Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК ЦСКА ХК СКА Санкт-Петербург
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