Российский вратарь Георгиев в гневе пытался сломать клюшку о борт в матче НХЛ

Российский вратарь НХЛ в гневе пытался сломать клюшку о борт: видео

«Колорадо» проиграл «Аризоне», упустив преимущество в четыре шайбы. Александр Георгиев пропустил шайбу за 20 секунд до конца овертайма, после чего начал бить клюшкой о борт

Александр Георгиев (Фото: Isaiah J. Downing / USA TODAY Sports / Reuters)

Российский голкипер «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев не сдержал эмоций после пропущенной шайбы в овертайме матча НХЛ с «Аризона Койотис».

«Колорадо» вел к середине второго периода со счетом 4:0, но «Аризона» забила четыре гола в основное время и перевела игру в овертайм.

За 20 секунд до окончания дополнительного времени Георгиев смог парировать бросок соперника, но шайба после отскока к форварду «Койотис» Джеку Макбейну все равно оказалась в воротах.

Видео: Sportsnet

Георгиев сразу поехал в сторону раздевалки, а по пути на эмоциях несколько раз ударил клюшкой по борту.

«Аризона» второй раз за десять дней победила, уступая по ходу матча три шайбы.

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Георгиев в 28 матчах сезона один раз сыграл на ноль и одержал 17 побед, отражая в среднем 89,7% бросков.