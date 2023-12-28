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Российский вратарь НХЛ в гневе пытался сломать клюшку о борт: видео

Российский вратарь Георгиев в гневе пытался сломать клюшку о борт в матче НХЛ
«Колорадо» проиграл «Аризоне», упустив преимущество в четыре шайбы. Александр Георгиев пропустил шайбу за 20 секунд до конца овертайма, после чего начал бить клюшкой о борт
Александр Георгиев
Александр Георгиев (Фото: Isaiah J. Downing / USA TODAY Sports / Reuters)

Российский голкипер «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев не сдержал эмоций после пропущенной шайбы в овертайме матча НХЛ с «Аризона Койотис».

«Колорадо» вел к середине второго периода со счетом 4:0, но «Аризона» забила четыре гола в основное время и перевела игру в овертайм.

За 20 секунд до окончания дополнительного времени Георгиев смог парировать бросок соперника, но шайба после отскока к форварду «Койотис» Джеку Макбейну все равно оказалась в воротах.

Видео: Sportsnet

Георгиев сразу поехал в сторону раздевалки, а по пути на эмоциях несколько раз ударил клюшкой по борту.

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«Аризона» второй раз за десять дней победила, уступая по ходу матча три шайбы.

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Георгиев в 28 матчах сезона один раз сыграл на ноль и одержал 17 побед, отражая в среднем 89,7% бросков.

«Колорадо» 30 декабря (4:00 мск) сыграет с «Сент-Луис Блюз». Букмекерская компания «Фонбет» принимает ставки на победу «Сент-Луиса» в основное время с коэффициентом 3,45, на победу «Колорадо» — с коэффициентом 1,85.

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Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Торпедо Нижний Новгород Колорадо Эвеланш
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