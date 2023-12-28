Внук Карполя возглавил «Уралочку-НТМК»

Николай Карполь — рекордсмен по продолжительности работы главным тренером. При нем команда 11 раз побеждала в чемпионате СССР и 14 раз — в чемпионате России

Николай Карполь (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Екатеринбургский волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» объявил о назначении внука Николая Карполя Михаила на пост главного тренера команды, об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Михаил Карполь назначен на должность главного тренера «Уралочки-НТМК». Ранее Михаил Карполь уже являлся главным тренером молодежной команды нашего клуба, затем — старшим тренером «Уралочки-НТМК», — говорится в сообщении.

В пресс-службе «Уралочки» корреспонденту «РБК Спорт» заявили, что Николай Карполь остается главным тренером волейбольного клуба и является куратором главных тренеров команд.

«Николай Васильевич всегда будет в структуре клуба. Он является главным тренером волейбольного клуба «Уралочка», в который входит два подразделения: команда суперлиги «Уралочка-НТМК», которую сейчас возглавляет Михаил Карполь и «Уралочка-2» из лиги А, в которой сейчас другой специалист. Николай Васильевич — главный тренер волейбольного клуба и куратор обоих команд и главных тренеров», — сказали в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что Карполь также может руководить командами на матчах. «В том числе, Николай Васильевич всегда может принять участие на матче. Он также будет продолжать ходить на тренировке команд, руководить процессами, направлять тренеров. В том числе, когда ему будет позволять возможность и здоровье, он также будет руководить командой на матче. У нас уже были такие моменты, когда Николай Васильевич руководил «Уралочкой-2» и главный тренер становился на позицию старшего тренера, а на выездные матчи он (Карполь) не ездил».

Николаю Карполю принадлежит рекорд мира по продолжительности работы на посту главного тренера в одном спортивном клубе — 51 год.

Он начал тренерскую карьеру в 1959 году. За это время дважды приводил сборную СССР к золоту на Олимпийских играх (1980, 1988), один раз — к победе на чемпионате мира (1990), трижды — на чемпионатах Европы (1979, 1989, 1991).

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Сборная России под его руководством четыре раза выигрывала чемпионат Европы (1993, 1997, 1999, 2001), дважды завоевывала серебро Олимпиады (2000, 2004), трижды — бронзу ЧМ (1994, 1998, 2002), один раз — ЧЕ (1995).

«Уралочка» под руководством Карполя 11 раз побеждала в чемпионате СССР, 14 раз — в чемпионате России, восемь раз — в Кубке европейских чемпионов, трижды — в Кубке СССР.

В 2009 году тренер был введен в Зал волейбольной славы. Он награжден орденами Дружбы народов (1980), Трудового Красного Знамени (1989), «За заслуги перед Отечеством» III степени (1998), Дружбы (2005), а также отмечен благодарностью президента России (2008).