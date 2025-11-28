Бразильский легионер «Динамо» заявил, что Карпин был слишком жестким
Многим футболистам московского «Динамо» было некомфортно из-за стиля работы Валерия Карпина. Об этом «РБ Спорт» рассказал бразильский полузащитник «бело-голубых» Рубенс.
«Скажу честно, стиль работы штаба Карпина — вообще другое, чем то, к чему я привык. Наверное, многим игрокам из-за этого было не очень комфортно. Никогда в жизни такой стиль не видел — очень авторитетный, нет свободы», — сказал Рубенс.
Бразилец считает, что команде это мешало. «Хотя мы, конечно, делали все возможное, чтобы исправить положение в таблице. Многие чувствовали какой-то стресс. Тренер был очень авторитетный и всегда, всегда был прав. Но, конечно, авторитет надо уважать, и мы исполняли то, что он просит», — добавил Рубенс.
После ухода Карпина в «Динамо» стало больше свободы и меньше жесткого контроля, отметил Рубенс. «Нынешний штаб, на мой взгляд, лучше понимает игроков, мы чуть более свободны. Гусев многое поменял уже, атмосфера внутри команды стала лучше», — рассказал бразилец.
Рубенс перешел в «Динамо» летом 2025 года. Он провел 18 матчей за московский клуб и не отметился результативными действиями.
Карпин 17 ноября объявил, что принял решение покинуть московское «Динамо» и полностью сосредоточиться на сборной России. Команду он возглавлял с начала нынешнего сезона, первый круг РПЛ «бело-голубые» завершили только на десятом месте.
