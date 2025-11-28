Рудковская выложила видео, как мать бьет фигуристку Костылеву

Евгений Плющенко, который тренирует 14-летнюю Елену Костылеву, ранее сообщил, что написал жалобу Марии Львовой-Беловой на мать фигуристки из-за жестокого обращения с ребенком

Елена Костылева (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, выложила в своем телеграм-канале видео, на котором видно, как мать подопечной Плющенко Елены Костылевой бьет ее.

В том же посте она выложила разрешение на публикацию этого видео от отца 14-летней фигуристки. Видео было сделано несколько месяцев назад.

«Она бьет дочь кулаком в живот, потом роняет, силой стаскивает с нее коньки. В конце Лена в страхе загораживает от мамы свою голову руками. Она боится, что кулаком сейчас прилетит и туда. Это недопустимо. Это чудовищно!» — написала Рудковская.

По словам Рудковской, это не единственное видео, «после просмотра которого даже у взрослых суровых мужчин на глазах выступают слезы». «Но думаю, что в интересах Лены остальные записи мы можем показать только в судебном заседании», — добавила она.

Плющенко 25 ноября сообщил, что направил жалобу на имя уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на Ирину Костылеву. Двукратный олимпийский чемпион утверждал, что мать его подопечной регулярно нарушала правопорядок, например позволяла себе жестокое обращение с собственным ребенком, чему есть видеодоказательства.

Ирина Костылева регулярно критикует в своем телеграм-канале Плющенко и его академию фигурного катания. Например, после недавнего этапа юниорского Гран-при в Москве, где ее дочь заняла второе место, Костылева написала, что «на льду у Лены с Плющенко полное фиаско».

В прошлом сезоне Костылева выиграла первенство России и финал юниорского Гран-при России, в нынешнем — победила на этапе Гран-при в Москве и была второй в Омске.