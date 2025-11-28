«Рубин» продлил контракт с австрийским легионером
«Рубин» продлил контракт с нападающим Дарданом Шабанхаджаем. Об этом сообщается в телеграм-канале казанского клуба.
Новое соглашение с 24-летним австрийским футболистом рассчитано до 2030 года.
Шабанхаджай выступает за «Рубин» с января 2024 года. В нынешнем сезоне форвард провел 21 матч во всех турнирах, забил два гола и сделал две результативные передачи.
Ранее Шабанхаджай играл за словенскую «Муру» (Мурска-Собота), австрийские «Штурм» (Грац) и «Капфенберг».
«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка в 16 турах.
