«Рубин» продлил контракт с австрийским легионером

Новое соглашение с 24-летним австрийским форвардом Дарданом Шабанхаджаем рассчитано до 2030 года

Фото: телеграм-канал ФК «Рубин»

«Рубин» продлил контракт с нападающим Дарданом Шабанхаджаем. Об этом сообщается в телеграм-канале казанского клуба.

Новое соглашение с 24-летним австрийским футболистом рассчитано до 2030 года.

Шабанхаджай выступает за «Рубин» с января 2024 года. В нынешнем сезоне форвард провел 21 матч во всех турнирах, забил два гола и сделал две результативные передачи.

Ранее Шабанхаджай играл за словенскую «Муру» (Мурска-Собота), австрийские «Штурм» (Грац) и «Капфенберг».

«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка в 16 турах.