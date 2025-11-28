Дзюдоист Блиев принес сборной первое золото после возвращения флага

Блиев принес сборной России по дзюдо первое золото после возвращения флага

Турнир Большого шлема в Абу-Даби является первым с момента возвращения российским дзюдоистам права выступать под своими флагом и гимном. Аюб Блиев стал лучшим в весовой категории до 60 кг

Аюб Блиев (Фото: Yohei Osada / AFLO / Global Look Press)

Российский дзюдоист Аюб Блиев завоевал золото на турнире Большого шлема, который проходит в Абу-Даби.

В финале в весовой категории до 60 кг Блиев победил Ариунболда Энхтайвана из Монголии.

Это первая награда для россиян после решения исполкома Международной федерации дзюдо (IJF) вернуть дзюдоистам право соревноваться с флагом и гимном страны.

В первый день турнира в Абу-Даби в финал также вышел россиянин Мурад Чопанов (до 66 кг), а Сабина Гилязова (до 48 кг) и Наталья Елкина (до 57 кг) будут бороться за бронзовые награды.

IJF первой среди федераций олимпийских видов спорта разрешила российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях с использованием национального флага и гимна.

Турнир Большого шлема в Абу-Даби продлится до 30 ноября.