Норвежский лыжник Нюэнгет выиграл первую гонку нового сезона Кубка мира

Нюэнгет выиграл первую гонку нового сезона Кубка мира, Клебо — второй
Второе место в гонке на 10 км классическим стилем занял пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо, уступив победителю 2,1 секунды
Мартин Нюэнгет
Мартин Нюэнгет (Фото: Lars Baron / Getty Images)

Норвежский лыжник Мартин Нюэнгет стал победителем первой гонки нового сезона Кубка мира, который стартовал в финском городе Рука.

Чемпион мира 2025 года в эстафете стал лучшим в гонке на 10 км классическим стилем с результатом 22 минуты 30,8 секунды.

Второе место занял пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо (отставание 2,1 секунды), третьим стал австриец Мика Фермойлен (+4,2).

Ранее в пятницу гонку на 10 км классическим стилем у женщин выиграла шведка Фрида Карлссон.

Этап в Руке продолжится в субботу личными спринтами.

Российские и белорусские лыжники с 2022 года отстранены от участия в соревнованиях под эгидой международной федерации (FIS).

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
лыжи Йоханнес Клебо
