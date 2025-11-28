Победительница юниорских Australian Open и «Ролан Гаррос» Алина Корнеева занимается в академии Надаля на Мальорке с 2023 года

Фото: Теннисная академия Рафаэля Надаля

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль потренировался с 18-летней российской теннисисткой Алиной Корнеевой в своей академии на Мальорке. Видео с тренировки опубликовано в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) академии.

Корнеева занимается в академии Надаля с 2023 года. Ее тренер — двукратная чемпионка «Ролан Гаррос» в парном разряде Анабель Медина-Гарригес.

Корнеева, победительница юниорских Australian Open и «Ролан Гаррос», сейчас занимает 213-ю строчку в рейтинге WTA.

За карьеру Надаль выиграл 22 турнира «Большого шлема», в том числе рекордные 14 раз побеждал на «Ролан Гаррос». По титулам «Большого шлема» испанец уступает только сербу Новаку Джоковичу (24). Карьеру Надаль завершил в ноябре 2024 года.